Mostra de Cinema de SP: Saiba onde assistir às sessões gratuitas

Um dos maiores e mais importantes eventos da área de audiovisual do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta quinta, 20, e segue até o dia 2 de novembro, em diversas salas da capital paulista. Em alguns locais, o público poderá conferir as sessões de forma gratuita.

As exibições gratuitas serão no Vão Livre do Masp, que terá dois filmes brasileiros inéditos, nas plataformas Sesc Digital e Spcine Play, com 15 títulos disponíveis, e outors cinco pontos, incluindo a Cinemateca, que receberão sessões de Realidade Virtual.

Criada por Leon Cakoff em 1977, a Mostra deste ano ganhou cartaz assinado pelo artista Eduardo Kobra e conta com 223 filmes, sendo 73 brasileiros e 130 estrangeiros.

APLICATIVO

Para a edição 2022, a Mostra conta com um aplicativo gratuito, que pode ser baixado Android (a partir da versão 7) e IOS (a partir da versão 11.4). Nele, o púbico pode adquirir pacotes de ingressos das sessões presenciais, reserva de ingressos para credenciados e compra de tickets individuais, além de ter acesso à agenda de programação de filmes.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA da 46.ª MOSTRA

Continua após a publicidade

REALIDADE VIRTUAL

Os filmes em Realidade Virtual estão de volta à Mostra após dois anos. Como é de costume, o evento segue a evolução tecnológica dentro de novas perspectivas estéticas e de linguagem. Veja locais de exibição a seguir.

Cinemateca Brasileira (Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino)

20 à 25 de outubro, das 15h30 às 20h30

Entrada gratuita, de hora em hora

CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena S/N)

21 de outubro, das 15h30 às 20h30

Continua após a publicidade

Entrada gratuita, de hora em hora









CEU Meninos (Rua Barbinos, 111- São João Clímaco)

25 de outubro, das 15h30 às 20h30

Entrada gratuita, de hora em hora

Continua após a publicidade

Sesc 24 de Maio (Rua Vinte e Quatro de Maio 109)

26 de outubro à 02 de novembro, das 15h30 às 20h30 (exceto dia 30/10)

Entrada de hora em hora, gratuita, mediante retirada de ingresso

CEU Vila Atlântica (Rua José Venâncio Dias, 840 - Jardim Nardini)

31 de outubro, das 15h30 às 20h30

VÃO LIVRE DO MASP

Tradicional dentro da Mostra de SP, o Vão Livre do Masp volta a receber grande público para sessões de filmes brasileiros inéditos. As apresentações começam na sexta, 21, às 19h30, com ingressos disponíveis para retirada a partir das 18h30.

Continua após a publicidade

SEXTA, 21

Kobra Auto Retrato, de Lina Chamie

SÁBADO, 22

Carvão, de Carolina Markowicz

PLATAFORMAS DIGITAIS

SPCINE PLAY

20 de outubro até 2 de novembro (ou até alcançarem o limite de 800 visualizações de cada filme)

Continua após a publicidade

Cinema Almanac: Seis Curtas de Radu Jude (Cinema Almanac: Six Short Films By Radu Jude), de Radu Jude (101min)

Noite Obscura - Folhas Selvagens (Obscure Night, Wild Leaves), de Sylvain George (265min)

Pedro, de Natesh Hegde (109min)

Roza, de Andres Rodriguez (76min)

Sonne, de Kurdwin Ayub (88min)

Um Homem (Um Váron), de Fabian Hernandez (126min)

Leonor Jamais Morrerá (Leonor Will Never Die), de Martika Ramirez Escobar (100min)

Continua após a publicidade

SESC DIGITAL

20 de outubro (quinta feira) - 0h05 - até 2 de novembro (ou até alcançarem o limite de 1500 visualizações em cada filme)

Corações Gentis (Kind Hearts), de Olivia Rochette e Gerard-Jan Claes (87 min)

Distopia, de Tiago Afonso (62 min)

Magdala, de Damien Manivel

Objetos de Luz (Objectos de Luz), de Marie Carré e Acácio de Almeida (68 min)

Você tem que vir e ver (You Have to come and see it), de Jonas Trueba (64 min)

SEGUNDA - 24 de outubro

0h05 - até 2 de novembro ou até alcançarem o limite de 1.500 visualizações em cada filme

O Estranho caso de Jacky Caillou (The Strange Case of Jacky Caillou), de Lucas Delangle (92 min)

As Hostilidades (The Hostilities), de M. Sebastian Molina (70 min)

Inventário (Inventory), de Darko Sinko (106 min)

A saída está a nossa frente (Way out ahead of us), de Rob Rice (87 min)

Tartaruga sob a Terra (Tortoise Under The Earth), de Shishir Jha (95 min)

CENTRAL DA MOSTRA

A Central da Mostra retorna com um balcão de informações no Conjunto Nacional. Funcionamento de segunda à sábado das 11h às 21h e, aos domingos, das 11h às 20h.

MAIS INFORMAÇÕES

Para conferir tudo sobre a 46.ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o site oficinal do evento reúne os detalhes, com programação completa, filmes, horários. Só acessar aqui.