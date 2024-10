Mostra de Cinema de SP terá exibições gratuitas e sessões por R$ 4; confira

La Chimera, filme de Alice Rohrwacher aclamado no Festival de Cannes de 2023, terá uma exibição gratuita durante a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A sessão acontecerá no Vale do Anhangabaú, que será transformado em uma sala de cinema ao ar livre, com 300 lugares, no dia 17 de outubro, às 20h30.

Josh O'Connor estrela La Chimera, filme que será exibido gratuitamente na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Foto: Tempesta/Divulgação

A Mostra anunciou também que sessões no CFC Cidade Tiradentes e CEUs (Centros Educacionais Unificados) Butantã, Caminho do Mar, São Miguel, Taipas e Três Lagos serão gratuitas. As salas públicas de cinema da Prefeitura de São Paulo terão exibições de mais de 90 produções, que acontecerão com ingressos a R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia).

As salas dos CEUs e do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes exibem filmes da programação da Mostrinha, dedicada à infância e à juventude. Entre eles, estão Abá e sua Banda, de Humberto Avelar, Febre, de Elisa Eliash, Adam Muda Lentamente, de Joël Vaudreuil e Nayola, em Busca da Minha Ancestralidade, de José Miguel Ribeiro. A programação também inclui dois títulos de temática adulta - Alma Negra, do Quilombo ao Baile, de Flavio Frederico e Relatos Selvagens, de Damián Szifrón, além do premiado Tudo que Imaginamos Como Luz, de Payal Kapadia, indicado para toda a família.

Entre os dias 17 e 30 de outubro, a 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo exibe 419 títulos de 82 países Foto: 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo/Divulgação