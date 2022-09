O desafio do ator Gabriel LaBelle: interpretar Steven Spielberg

“Filme da Amblin sem título”, dizia a folha de audição de Gabriel LaBelle. Diretor: “TBD”.

LaBelle, um ator de 19 anos de Vancouver com um punhado de créditos na TV e no cinema, gravou sua audição e a enviou, sem pensar muito sobre isso. Alguns dias depois, ele começou a ouvir sussurros. Qual filme? É um longa de Steven Spielberg. E o papel? Interpretar justamente Steven Spielberg.

Ele não recebeu nenhum telefonema até três meses depois - e, mesmo assim, ele realmente não sabia no que estava se metendo. Só quando foi finalmente foi escalado e recebeu o roteiro completo que ele percebeu: seria o protagonista de The Fabelmans, de Spielberg, interpretando uma versão ficcional mais jovem do lendário diretor.

“Quando eu estava fazendo o teste, o nome do personagem era Teenage Sammy - eu pensei que haveria um Sammy adulto”, disse LaBelle em uma entrevista um dia depois de The Fabelmans estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Gabriel LaBelle, que vive o jovem Steven Spielberg no filme 'The Fabelmans'. Foto: Chris Pizzello / AP

“No roteiro, até a página 30, o personagem tem entre 6 e 8 anos. Lá pela página 35 mais ou menos, o adolescente Sammy aparece. OK! Bom! Agora é a minha vez. É um filme de três atos, assim como Moonlight ou algo parecido. Fiquei esperando a saída do meu personagem, mas ela nunca veio.”

Em vez disso, LaBelle faz uma grande estreia em The Fabelmans, interpretando o lendário diretor de cinema americano em seu filme mais autobiográfico. Como o substituto ficcional de Spielberg, Sammy Fabelman, ele interpreta o cineasta de 75 anos durante alguns de seus anos mais formativos da adolescência como aspirante a cineasta. Grande parte do filme pertence a Michelle Williams e Paul Dano, que interpretam os pais de Sammy e apresentam performances extraordinariamente sutis. Mas o Sammy de LaBelle é a linha de chegada em The Fabelmans, um retrato profundamente tocante de um ícone do cinema americano quando jovem.

Continua após a publicidade

Para um ator jovem e pouco conhecido, só o fato de conseguir um papel em um filme de Spielberg pode projetar sua carreira. Christian Bale e Drew Barrymore são apenas alguns dos atores que tiveram sua grande chance com o diretor. O desafio de LaBelle, no entanto, acrescentou o detalhe de também interpretar o próprio Spielberg.

Paul Dano, Mateo Zoryan Francis-DeFord e Michelle Williams em cena do filme The Fabelmans, de Steven Spielberg. Foto: Storyteller Distribution

“Depois que fui escalado, meu dilema era: acabei de abocanhar mais do que posso mastigar?”, disse LaBelle, que atende por Gabe. “Foi como se o universo tivesse caído. ‘Ah, você quer ser ator, não é? Você quer estar no cinema?’”

Antes de The Fabelmans, o crédito mais notável de LaBelle provavelmente foi uma pequena participação em O Predador, de 2018. Seu pai, Rob LaBelle, é um ator veterano com dezenas de créditos no cinema e na televisão. Na estreia, quando o jovem LaBelle viu The Fabelmans pela primeira vez, ele se sentou com seus pais e irmão, muitas vezes segurando a mão de sua mãe. No palco, após o filme, LaBelle descreveu a estranha sensação de estar em um set de filmagem “cercado por mestres”. ”E, no meio deles, o garoto que venceu o processo de seleção.”

Mas LaBelle rapidamente se tornou parte do time, disse Spielberg. Em uma conversa com Cameron Bailey, diretor do TIFF, no festival, Spielberg disse que o papel era especialmente difícil para ele escalar.

“Nada disso é realmente fácil, porque muitas vezes não nos vemos da maneira que nossos amigos e nossa família nos veem”, disse Spielberg. “Quando criança, eu sempre tive muitas razões pelas quais eu estava sempre no canto, porque eu nunca era o centro das conversas. Eu precisava de alguém que não trouxesse muita autoconsciência para Sammy.”

Continua após a publicidade

The Fabelmans, que a Universal Pictures lançará em 11 de novembro, acompanha Sammy em sua descoberta do cinema quando criança (Mateo Zoryna Francis-Deford o interpreta como um menino), durante seus anos de ensino médio. O filme captura a crescente admiração de Spielberg com as possibilidades - e poder de manipulação - de fazer filmes durante um período marcado pela crescente labuta conjugal de seus pais. Isso significava que LaBelle estaria interpretando alguns momentos seminais na vida de Spielberg: fazendo seu primeiro filme de guerra; beijando sua primeira namorada; pisando em um estúdio pela primeira vez.

LaBelle encontrou em Spielberg uma fonte segura, mas suas conversas muitas vezes não desviavam do trabalho em questão.

“Nosso foco principal era o filme”, disse LaBelle. “Sim, eu poderia falar com ele sobre sua vida, mas eu sabia que Spielberg não iria contar tudo facilmente para nós. Tivemos que perguntar. Tivemos que ir cena por cena. Era a descoberta do propósito de cada momento. Como você se sentiu? O que você quer de mim? Às vezes, ele me contava e, às vezes, não queria que eu soubesse, mas pretendia que eu apenas fizesse o que achava que Sammy deveria fazer.”

Outras vezes, a própria ansiedade de Sammy espelhava exatamente a de LaBelle. Uma cena rememora o famoso encontro de Spielberg, então com 15 anos, com o lendário diretor John Ford, interpretado pelo cineasta David Lynch no filme. Lynch, disse LaBelle, “me assustou pra caramba”.

“Quero dizer, ele é um grande cara. Mas antes disso, Sammy está nervoso, então fui ficando também nervoso”, disse LaBelle. “Ele entra na sala e Steven se aproxima. David Lynch e Steven Spielberg conversando. Minha filmagem só seria até mais tarde, então fiquei esperando e esperando até fazer a cena. Isso realmente me ajudou a ficar nervoso para conhecê-lo.”

LaBelle estrela a recém-estreada adaptação do filme Gigolô Americano, de 1980, em uma série da Showtime na qual interpreta a versão mais jovem do personagem principal de Jon Bernthal. Ele disse que fazer The Fabelmans - junto com alguns estudos que fez durante a pandemia da covid (assistir masterclasses de Samuel L. Jackson e Natalie Portman, ler a biografia de Michael Caine) - o ensinou a se comprometer a trabalhar duro para ser um ator de fato.

“E pensar que multidões vão assistir a esse filme”, disse LaBelle, balançando a cabeça em descrença. “É absolutamente irado.”

Continua após a publicidade