A dialética está no centro da disputa. Como pode uma Igreja cujas raízes estão na família promover de forma tão despudorada a fissura dos Mortara? São questões, substituindo a religião pelo Estado – o fascismo –, que já estavam em Vincere, de 2009, fundado sobre outra disputa – pelo filho bastardo do Duce. A indignação dá o tom do filme. Bellocchio segue filmando com som e fúria, como no seu começo, mas agora com mais sabedoria.

Poderoso como background político, O Sequestro do Papa não é menos forte como afirmação da estética operística do autor. Sua câmera move-se ritualisticamente por corredores e palácios que representam o poder. Nesse espaço, que deveria ser sagrado – La Chiesa -, não existe mais humanidade. Ela fica lá fora, em outro lugar. É uma tragédia com base no ottocento – os anos 1800 -, mas com ressonância atual, e é o que importa.

Não há elogio maior do que o que fez a revista britânica Sight and Sound a Bellocchio, dizendo que ele ‘is hitting his stride’. Traduzindo, quer dizer que o octogenário Bellocchio atingiu um nível máximo de competência, e isso lhe permite fazer seus filmes com segurança extrema. Paolo Pierobon, que interpreta o Papa, impressiona, mas não mais do que Enea Sala, que faz Edgardo menino, antes de ser substituído por Leonardo Maltese, e Barbara Ronchi e Fausto Ruso Alesi, como os pais.