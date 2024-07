Só no mês de julho, a Netflix dará adeus a mais de 50 títulos - o que é normal, já que uma enorme quantidade de filmes e séries também entram na plataforma. Na nova safra de despedidas, estão vencedores do Oscar, comédias divertidas e histórias inspiradoras.

Emma Stone e Olivia Colman no vencedor do Oscar 'A Favorita' Foto: Fox Searchlight Pictures/Divulgação

Sendo assim, o Estadão separou uma lista com oito filmes que estão se despedindo do catálogo, para você dar uma última chance, reassistir ou descobrir uma nova história:

Livre

Baseado em fatos, Livre acompanha a jornada de luto de Cheryl, personagem interpretada pela atriz Reese Witherspoon. Após perder a mãe, passar por um divórcio e se submeter a um período autodestrutivo, a heroína decide partir em uma aventura em busca de si mesma. É assim que ela realiza uma trilha de 1100 milhas (aprox. 1.770 km) pela costa do Oceano Pacífico. Último dia para ver: 13 de julho

Não é Mais um Besteirol Americano

Parodiando clássicos teens dos anos 80 e 90, como 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Teenagers - As Apimentadas e Clube dos Cinco, a comédia brinca com os clichês do gênero para contar a história do atleta popular Jake (Chris Evans), que aposta com os amigos que é capaz de transformar a nerd Janey (Chyler Leigh) na rainha do baile. Último dia para ver: 14 de julho

Qual seu Número?

Ally (Anna Farris) já começa Qual seu Número? frustrada com sua vida amorosa. Mas, quando descobre um artigo que diz que mulheres que tiveram mais de 20 parceiros não conseguem casar, ela entra em parafuso. Determinada a não aumentar seu número, ela decide ir atrás de todos os seus ex-namorados na esperança de encontrar seu verdadeiro amor. Por sorte, ela convence seu vizinho gato e indisponível emocionalmente, Colin (Chris Evans), a ir com ela nessa jornada. Último dia para ver: 14 de julho

Stillwater - Em Busca da Verdade

Estrelado por Matt Damon, Abigail Breslin e Camille Cottin, o thriller acompanha a tensa jornada de um pai para provar a inocência da filha, acusada de assassinar sua namorada. Apesar das barreiras culturais e da complexidade do sistema jurídico francês, o protagonista não mede esforços e vai até Marselha fazer uma investigação própria sobre o caso. Último dia para ver: 15 de julho

A Favorita

Longa que rendeu o Oscar de melhor atriz para Olivia Colman, A Favorita é uma comédia de época centrada no triângulo amoroso entre a fragilizada Rainha Ana (Colman), sua conselheira e amante, a Duquesa de Marlborough (Rachel Weisz), e a nova criada, Abigail (Emma Stone). A produção tem direção de Yorgos Lanthimos, cineasta por trás de Pobres Criaturas, A Lagosta e, mais recentemente, Tipos de Gentileza. Último dia para ver: 22 de julho

Publicidade

50%

Adam (Joseph Gordon-Levitt) sempre levou uma vida regrada, longe do álcool e das drogas. Por isso, dar sentido ao seu diagnóstico de câncer não foi nada fácil. Contudo, com a ajuda do seu melhor amigo e da sua nova analista, ele decide levar o tratamento com otimismo, mesmo que suas chances de sobrevivência sejam de 50%. Estrelado também por Seth Rogen e Anna Kendrick, o longa é baseado em uma história real. Último dia para ver: 28 de julho

Razão e Sensibilidade

Adaptação do clássico de Jane Austen, Razão e Sensibilidade acompanha as irmãs Elinor (Emma Thompson) e Marianne Dashwood (Kate Winslet), cujas vidas mudam por completo após a morte do pai. Com a propriedade da família indo para o único filho do patriarca, o meio-irmão John (James Fleet), as duas precisam aprender a navegar sua nova realidade (e seus relacionamentos) equilibrando lógica e emoção. Dirigido por Ang Lee, longa rendeu a Thompson o Oscar de melhor roteiro adaptado. Último dia para ver: 31 de julho

Passageiros

Em Passageiros, Jennifer Lawrence e Chris Pratt são dois tripulantes de uma nave espacial que tem o infortúnio de acordar 90 anos antes de chegar ao seu destino. Inicialmente, a companhia improvável se mostra até interessante, conforme um romance nasce entre os dois. Contudo, quando falhas mais graves afetam sua nave, a dupla nota que suas vidas, assim como as dos seus milhares de colegas adormecidos, estão em risco. Último dia para ver: 31 de julho