‘Oppenheimer’ é o grande vencedor do PGA Awards; veja lista de premiados

O filme concorria com nove produções na categoria principal do PGA. O vencedor do Prêmio Zanuck já ganhou o Oscar de melhor filme em cinco edições dos últimos seis anos e em 12 dos últimos 15, incluindo o ano passado com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

Succession e The Bear levaram os principais prêmios de televisão do PGA Awards, após fazer o mesmo no SAG Awards e no Emmy Awards nas últimas semanas.