‘Oppenheimer’: Novo trailer tem primeira cena de Tom Conti como Albert Einstein; assista

Oppenheimer, aguardado filme do diretor Christopher Nolan, ganhou um novo trailer na manhã desta segunda-feira, 8. O longa contará a história da criação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial.

O produção é estrelada por Cillian Murphy, de Peaky Blinders, que dá vida ao físico J. Robert Oppenheimer, homem responsável por comandar o Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos, onde foi criado o projeto que se transformou em uma das maiores armas já vistas pela humanidade.

O destaque da nova prévia ficou por conta da rápida aparição do ator Tom Conti, que viverá o cientista Albert Einstein no longa. O físico é uma das pessoas que contraria as ideias do protagonista no decorrer da trama.

First look at Tom Conti as Albert Einstein in 'OPPENHEIMER'. pic.twitter.com/MowY55YdiO — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) May 8, 2023

Além disso, o vídeo traz cenas inéditas das interações de Murphy com atores que vivem outros de seus opositores no filme. Matt Damon aparece como o general Leslie Richard Groves Jr. e Robert Downey Jr. está quase irreconhecível como o cientista Lewis Strauss.

Já a atriz Emily Blunt ganha destaque como a bióloga Katherine “Kitty” Oppenheimer, esposa do protagonista. Florence Pugh, Benny Safdie, Rami Malek, Jack Quaid e Kenneth Branagh também integram o elenco.

Além da direção, Nolan assina o roteiro do filme, que foi inspirado na biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, algo como “Prometheus Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird e Martin Sherwin.

O diretor foi o responsável pela trilogia O Cavaleiro das Trevas e por filmes como Dunkirk, Interstellar e Inception. Oppenheimer chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho. Veja o trailer:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais