Paddington 3: Saiba quais atores farão parte do elenco da nova sequência infantil

A terceira sequência de Paddington, que conta a história de um ursinho que se aventura pela cidade de Londres, no Reino Unido, terá três grandes astros no time de elenco da trama. Antonio Banderas, Olivia Colman, Rachel Zegler e Emily Mortimer estão confirmados como os atores que dublarão os personagens do novo filme, intitulado Paddington no Peru.

Antonio Banderas, Olivia Colman e Rachel Zegler são alguns dos novos nomes do elenco Foto: Peter Foley/EFE /Mike Blake/Reuters/Henry Nichols/Reuters

As gravações estão previstas para o dia 24 de julho no Peru, Canadá e Colômbia. A data de estreia ainda não foi confirmada.

O que se sabe, no entanto, é que o sucesso do ursinho latino arrecadou US$ 500 milhões (cerca de R$2.400 bilhões) nas bilheterias mundiais. O último lançamento aconteceu em 2017.

Paddington 3 traz novos astros para o elenco na nova sequência Foto: Divulgação

O diretor inglês Dougal Wilson fará sua estreia ao dirigir pela primeira vez um filme. Já o diretor Paul King, responsável pelas duas primeiras obras, continuará na trama, mas desta vez assinando como produtor e roteirista.