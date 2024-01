‘Patos!’: animação surpreende com história divertida, criativa e perfeita para as férias

É inevitável começar este texto fazendo uma comparação entre Patos! e Wish. As duas animações estreiam no mesmo dia, nesta quinta, 4 de janeiro, e são de estúdios que estão há alguns anos brigando pela liderança desse mercado: o primeiro é da Illumination Entertainment, de Meu Malvado Favorito, e o outro é da Walt Disney Animation Studios. Um desavisado pode achar que a briga já está vencida pela casa do Mickey. Mas não é assim.

Enquanto Wish é um poço de insegurança e falta de criatividade, Patos! é exatamente o contrário. Dirigido pelo talentoso Benjamin Renner (dos lindos A Raposa Má e Ernest et Célestine), o longa-metragem acompanha uma família de patos – um pai, uma mãe, um tio e um casal de filhos – que decide, após o patriarca vencer o medo, embarcar na onda de imigração com a chegada do inverno. O destino? A ensolarada e distante Jamaica.

A partir daí, acompanhamos um road movie onde esses patos voam por aí tentando encontrar o caminho do país caribenho. Como é típico nesse tipo de história, obstáculos vão surgindo. Desde uma garça bizarra, que oferece acolhida durante a noite, até o medo desses patos, que viveram a vida toda em um pacato lago, chegando na agitada Nova York. Ou pior: quando se deparam com um chef que prepara um delicioso pato na laranja.

Cena de 'Patos!', animação da Illumination que abre 2024 Foto: Illumination e Universal Pictures/Divulgação

Formato batido, mas há coração

Lembrando um pouco o formato de Procurando Nemo, mas substituindo a busca de um pai pela de uma família por um novo país, Patos! acerta ao não tentar encontrar significados em tudo. Há uma boa mensagem por trás do que é contado aqui, falando sobre a união da família e até mesmo a “síndrome do ninho vazio”, bem encaixada quando falamos de aves. Mas isso é apenas a consequência de uma história que é bem contada.

Afinal, nos importamos com esses quatro patos voando por aí. O pai é uma graça por toda sua preocupação fraternal – lembrando, de novo, o Marlin, pai do Nemo –, enquanto a mãe inspira como um espírito livre em busca de aventura. Os filhos ainda estão formando personalidade, mas divertem pelo contraste. Ele começa a ter suas primeiras paixonites, já ela é aquela criança sem papas na língua e que fala o que pensa. Causa risos sinceros.

Cena de 'Patos!', animação da Illumination que abre 2024 Foto: Illumination e Universal Pictures/Divulgação

Em seu formato, Patos! não inspira criatividade. A trama segue o bê-a-bá já bem conhecido, enquanto a animação não tenta ser uma reinvenção da roda como Gato de Botas 2, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso e afins. Segue aquele padrão um tanto quanto monótono da Illumination. Mas isso tudo é perdoado, ou até ignorado, quando o filme encontra seu coração em uma história que sabe ser divertida sem ser pedante.

A Illumination, depois de explorar os minions ao máximo, encontra um novo caminho aqui ao pensar na família. Deixam aquelas histórias exageradamente bobas e infantis de lado para fazer com que todos, dos mais novos aos mais velhos, consigam dar boas risadas na sala de cinema. Enquanto a Disney tenta desesperadamente resgatar seu passado com Wish, a Illumination olha pro futuro e acerta. Patos! pode não ser uma reinvenção. Mas, com sua simplicidade, convence e agrada. É o filme das férias.