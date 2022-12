Pedro Almodóvar vai apresentar curta-metragem de faroeste gay em Cannes

AFP - O cineasta espanhol Pedro Almodóvar apresentará seu próximo curta-metragem, um faroeste gay estrelado pelo chileno Pedro Pascal e pelo americano Ethan Hawke, no próximo Festival de Cinema de Cannes.

O curta em inglês, intitulado Strange Way of Life, “estreará em maio”, disse Almodóvar durante um episódio do podcast At Your Service, da cantora Dua Lipa.

Pedro Almodóvar no tapete vermelho do festival de 2022

Contatado pela AFP, o Festival de Cinema de Cannes, que decorrerá de 16 a 27 de maio de 2023, não quis confirmar esta terça-feira a informação.

Este é o primeiro western do realizador espanhol, uma obra que “trata da masculinidade num sentido profundo”, como revelou nessa conversa com a cantora, transmitida a 2 de dezembro. “É um faroeste ‘queer’, no sentido de que há dois homens que se amam.”

Almodóvar, que se disse “proibido” de falar sobre o enredo do filme, adiantou que a curta terá os elementos clássicos deste “gênero masculino”, mas que irá explorar “um tipo de diálogo que não acho que nenhum western já capturou entre dois homens”.

Um precedente para o gênero western é Brokeback Mountain, filmado em 2005 por Ang Lee. Narra a relação secreta entre dois cowboys, e ganhou o Leão de Ouro de Veneza em 2005 e três Oscars no ano seguinte.

Pedro Almodóvar, realizador de 73 anos, viu dois dos seus filmes premiados em Cannes, Tudo sobre a minha mãe (melhor diretor, 1999) e Volver (prêmio de melhor atriz, 2006), mas ainda tem de ganhar a cobiçada Palma de Ouro.