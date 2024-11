‘Retrato de Um Certo Oriente’ usa paixão para falar de tolerância: ‘Brasil ainda pode ser exemplo’

Resumidamente, Retrato de Um Certo Oriente acompanha esses dois irmãos, Emilie e Emir, que deixam o Líbano em 1949, na iminência de uma guerra. São maronitas católicos. Viajam para o Brasil – Manaus – em busca de dias melhores. Na longa travessia do oceano, Emilie conhece um comerciante muçulmano, Omar, com quem se envolve, o que provoca o ciúme doentio do irmão. Omar e Emir brigam, o segundo é atingido por um tiro já no barco que singra os rios da floresta. Não resta alternativa a Emilie senão descer e buscar socorro com o xamã de uma aldeia indígena. O quadro fica cada vez mais rico, e complexo – a floresta, incesto, paixão, choque radical de culturas.

“Vivemos num mundo em que as diferenças religiosas têm sido usadas como bandeiras em guerras que, na verdade, são sobre territórios, poder e dinheiro. Veja o caso do Oriente Médio, de Gaza, que agora já virou essa guerra generalizada envolvendo o Líbano. É um assunto que nos interessa muitíssimo, porque Retrato, como o Relato, é sobre a presença do Líbano no Brasil. Temos cá os nossos problemas, e nos últimos anos a cultura do ódio assumiu uma dimensão alarmante no País, mas o Brasil ainda pode ser um exemplo de tolerância e acolhimento para o mundo.”

E Gomes prossegue – “Devo muito ao trabalho de minha montadora, Karen Harley. Construímos essa cena em que Omar, como muçulmano, reza para o seu Deus, Emilie reza para os santos dela e, entre ambos, esses dois mundos, ainda estão os indígenas com seus cultos aos espíritos da floresta. Emir tenta separar Omar e a irmã invocando diferenças religiosas, mas o mundo do Retrato mostra que a diferença pode não apenas ser tolerada. Ela é possível, com respeito ao direito do outro. Infelizmente, vivemos uma época em que muitas lideranças religiosas querem ter a última palavra, como se houvesse uma verdade absoluta da qual são donas.”

Para o espectador acostumado a ver a exuberância da Amazônia captada em cores luxuriantes, talvez surpreenda a opção de Gomes de narrar seu filme em preto e branco. “Foi uma imposição da base, do próprio livro do Milton. Emilie deixa um mundo em guerra para se aventurar ao desconhecido. A floresta, no começo, é intimidatória. Dá medo. E eu estou filmando o amor, o desejo. Transformei o desejo nos meus 50 tons de cinza”, brinca. É um filme belíssimo.