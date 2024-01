SAG Awards 2024: veja os indicados ao prêmio do sindicato dos atores dos EUA

A 30º edição do Screen Actors Guild (SAG Awards) anunciou os indicados ao prêmio do sindicato de atores nos EUA nesta quarta-feira, 10. Os filmes Barbie e Oppenheimer foram os grandes destaques da lista, com quatro indicações cada.

Além dessas obras, Assassinos da Lua das Flores recebeu três nomeações. No streaming, Sucession ficou com cinco indicações. The Last Of Us, Ted Lasso e O Urso também tiveram grandes destaques. Confira lista de indicados abaixo.

'Barbie' está entre principais indicados do SAG Awards, a premiação do sindicato dos atores. Foto: Warner Bros. Pictures /Divulgação

Melhor elenco em filme

Barbie

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

American Fiction

A Cor Púrpura

Melhor ator em filme

Cillian Murphy, em Oppenheimer

Paul Giamatti, em Os Rejeitados

Bradley Cooper, em Maestro

Jeffrey Wright, em American Fiction

Colman Domingo, em Rustin

Continua após a publicidade

Melhor atriz em filme

Lily Gladstone, em Assassinos da Lua das Flores

Emma Stone, em Pobres Criaturas

Margot Robbie, em Barbie

Carey Mulligan, em Maestro

Annette Bening, em Nyad

Melhor ator coadjuvante em filme

Ryan Gosling, em Barbie

Robert Downey Jr., em Oppenheimer

Robert De Niro, em Assassinos da Lua das Flores

Sterling K. Brown, em American Fiction

Willem Dafoe, em Pobres Criaturas

Melhor atriz coadjuvante em filme

Da’Vine Joy Randolph, em Os Rejeitados

Penelope Cruz, em Ferrari

Jodie Foster, em Nyad

Danielle Brooks, em A Cor Púrpura

Emily Blunt, em Oppenheimer

Melhor elenco em série de drama

Continua após a publicidade

Succession

The Last of Us

The Crown

The Morning Show

A Idade Dourada

Melhor elenco em série de comédia

O Urso

Ted Lasso

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Barry

Melhor ator em série de drama

Kieran Culkin, em Succession

Pedro Pascal, em The Last of Us

Matthew Macfadyen, em Succession

Brian Cox, em Succession

Billy Crudup, em The Morning Show

Melhor atriz em série de drama

Sarah Snook, em Succession

Jennifer Aniston, em The Morning Show

Bella Ramsey, em The Last of Us

Elizabeth Debicki, em The Crown

Keri Russell, em A Diplomata

Continua após a publicidade

Melhor ator em série de drama

Jeremy Allen White, em O Urso

Jason Sudeikis, em Ted Lasso

Bill Hader, em Barry

Ebon Moss-Bachrach, em O Urso

Brett Goldstein, em Ted Lasso

Melhor atriz em série de comédia

Ayo Edebiri, em O Urso

Quinta Brunson, em Abbott Elementary

Hannah Waddingham, em Ted Lasso

Rachel Brosnahan, em Maravilhosa Sra. Maisel

Alex Borstein, em Maravilhosa Sra. Maisel

Veja a lista completa aqui.