Selton Mello diz que não sabia de sequência de ‘Lisbela e o Prisioneiro’: ‘Bizarro, no mínimo’

Nem Selton Mello nem Débora Falabella, protagonistas de Lisbela e o Prisioneiro, sabiam que o filme de 2003 ganharia uma sequência. O anúncio foi feito pela Imagem Filmes durante painel no evento Expocine 2024, segundo o portal Exibidor.

'Lisbela e o Prisioneiro' (2003), filme do diretor Guel Arraes, com Selton Mello e Débora Falabella. Foto: Divulgação/Globo Filmes/20th Century Fox

A notícia repercutiu, pegando Selton Mello de surpresa. Na noite de quinta-feira, 17, ele comentou em uma publicação do portal Omelete no Instagram. "Imagem Filmes anunciou um filme sem falar com o elenco. Ou comigo, pelo menos. Bizarro no mínimo", escreveu o ator. "Deve ser Lisbela e um novo prisioneiro", disse em outro comentário.

Mais tarde, após entrar em contato com a parceira de cena, Mello voltou a comentar no post: “Débora Falabella também não foi avisada disso, acabei de falar com ela. Então seria legal a Imagem Filmes se pronunciar dizendo que tipo de continuação pretende fazer sem os dois protagonistas. Seria respeitoso com os fãs desse filme extraordinário. No aguardo”.

Comentários de Selton Mello em publicação do portal Omelete (@omelete), sobre o anúncio de 'Lisbela e o Prisioneiro 2'. Foto: Reprodução/@seltonmello via Instagram

Após a reação do ator, o Omelete entrou em contato com a Imagem Filmes. A distribuidora afirmou que “o projeto ainda está muito no começo” e, portanto, nada sobre o elenco foi definido até o momento.

Uma das mais celebradas comédias românticas do cinema nacional, Lisbela e o Prisioneiro (2003) foi dirigido por Guel Arraes. Baseado no livro homônimo de Osman Lins, publicado em 1964, o roteiro foi escrito pelo diretor junto de Jorge Furtado e Pedro Cardoso.

O elenco também conta com Marco Nanini, Virginia Cavendish e Bruno Garcia.