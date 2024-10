Mostra de Cinema de São Paulo: Os filmes obrigatórios, os premiados e por que assistir

Em 17 de outubro de 2024, começa a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Dezenas de salas pela capital paulistana exibem mais de 400 títulos, representando 82 países (veja abaixo como comprar ingressos). Mas como se orientar entre tantas opções? Quais seriam as melhores apostas da programação, que vai até 30 de outubro? Descubra as indicações do Estadão:

Os maiores premiados

Talvez a escolha mais popular entre cinéfilos seja acompanhar as primeiras exibições brasileiras de obras recompensadas nos principais festivais de cinema do mundo, com foco em Cannes, Veneza e Berlim — mas também Toronto, Locarno e Roterdã, para citar alguns. A maioria destes destaques possui distribuição garantida no Brasil, o que significa que, dentro de poucos meses, estarão nas salas de cinema. Mas para quem não pode esperar para descobrir os títulos aclamados, estas são as principais pedidas da Mostra:

Anora

A Palma de Ouro de Cannes apresenta uma jovem prostituta que se envolve com um adolescente russo, de família milionária. Quando os dois se casam impulsivamente, os pais do garoto se esforçam para anular a união. Uma comédia leve do diretor Sean Baker (Projeto Flórida).

RESERVA CULTURAL - SALA 1 19/10/24 - 21:10 (Sábado)

CINESESC 21/10/24 - 20:45 (Segunda)

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 25/10/24 - 20:50 (Sexta)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 29/10/24 - 18:40 (Terça)

Cena de 'Anora', filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes que será exibido na Mostra de São Paulo. Foto: Neon/Divulgação

Dahomey

O Urso de Ouro de Berlim constitui um documentário poético que acompanha o retorno de peças do Reino de Daomé, roubadas pelos franceses durante a colonização do Benim. A diretora Mati Diop imagina o que as próprias estatuas falariam, enquanto testemunha a juventude beninense debatendo a herança cultural europeia.

CINESESC 17/10/24 - 19:00 (Quinta)

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 20/10/24 - 18:40 (Domingo)

RESERVA CULTURAL - SALA 1 22/10/24 - 20:10 (Terça)

CINESYSTEM FREI CANECA 3 24/10/24 - 17:00 (Quinta)

Ainda Estou Aqui

O novo drama de Walter Salles (Central do Brasil) traz Fernanda Torres e Fernanda Montenegro encarnando dois períodos na vida de Eunice, mulher cuja vida é transformada pela brutalidade da ditadura militar. Baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, e laureado com o prêmio de melhor roteiro em Veneza. Além disso, representa o Brasil no Oscar 2025.

Publicidade

ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 18/10/24 - 17:10 (Sexta)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 18/10/24 - 17:20 (Sexta)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 19/10/24 - 21:10 (Sábado)

Tudo o que Imaginamos como Luz

A Índia é homenageada nesta edição da Mostra, e talvez este seja um dos títulos contemporâneos mais aguardados do país asiático. A diretora Payal Kapadia discute a autonomia de duas jovens mulheres num país conservador. Vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes.

RESERVA CULTURAL - SALA 1 17/10/24 - 21:00 (Quinta)

CINESYSTEM FREI CANECA 1 19/10/24 - 13:00 (Sábado)

CIRCUITO SPCINE - CFC CIDADE TIRADENTES 24/10/24 - 19:00 (Quinta)

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 26/10/24 - 19:30 (Sábado)

CIRCUITO SPCINE CEU SÃO MIGUEL 30/10/24 - 19:00 (Quarta)

CIRCUITO SPCINE CEU BUTANTÃ 30/10/24 - 19:00 (Quarta)

CIRCUITO SPCINE CEU TAIPAS 30/10/24 - 19:00 (Quarta)

CIRCUITO SPCINE CEU CAMINHO DO MAR 30/10/24 - 19:00 (Quarta)

CIRCUITO SPCINE CEU TRÊS LAGOS 30/10/24 - 19:00 (Quarta)

Baby

PUBLICIDADE Na Semana da Crítica de Cannes, este filme brasileiro recebeu um prêmio pela atuação de Ricardo Teodoro. O cineasta Marcelo Caetano (Corpo Elétrico) apresenta a relação paterna, amigável e romântica entre um garoto e um homem mais velho em São Paulo. Um dos principais títulos LGBT+ da Mostra este ano. CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 24/10/24 - 20:00 (Quinta)

CINESESC 26/10/24 - 17:00 (Sábado)

PUBLICIDADE Vermiglio Em Veneza, o vencedor do Grande Prêmio do Júri foi este drama que acompanha o final da Segunda Guerra Mundial nos Alpes italianos, através da paixão conflituosa entre um soldado desertor e a filha de um professor. Dirigido por Maura Delpero. CINESYSTEM FREI CANECA 3 17/10/24 - 14:50 (Quinta)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 19/10/24 - 16:30 (Sábado)

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 20/10/24 - 16:20 (Domingo)

CINESYSTEM FREI CANECA 2 24/10/24 - 19:50 (Quinta) Manas A Ilha de Marajó abriga este drama brasileiro a respeito de uma garota de 13 anos, descobrindo o histórico de tráfico sexual e violência de gênero em sua família. Com este filme, a diretora Mariana Brennand recebeu o troféu de melhor direção na Jornada dos Autores, em Veneza. CINESESC 19/10/24 - 20:50 (Sábado)

RESERVA CULTURAL - SALA 2 25/10/24 - 15:45 (Sexta) Dying — A Última Sinfonia No festival de Berlim, a maior recompensa a um filme alemão foi discernida ao melodrama de Matthias Glasner, a respeito do maestro Tom, resolvendo traumas com a mãe doente e a irmã rebelde. Os embates familiares são fortíssimos, e renderam o prêmio de melhor roteiro a Glasner.

Em alta Cultura Paul McCartney, aos 82 anos, carrega a tocha dos Beatles em mais um show antológico no Allianz Fernanda Montenegro, 95 anos: Atriz construiu a família dentro das artes; conheça sua história CINESYSTEM FREI CANECA 2 20/10/24 - 18:50 (Domingo)

RESERVA CULTURAL - SALA 1 27/10/24 - 20:40 (Domingo)

CINESESC 29/10/24 - 15:00 (Terça)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 30/10/24 - 16:00 (Quarta) As principais descobertas Um percurso interessante entre tantas propostas novas seria a aposta em filmes ainda sem distribuição brasileira. Isso significa que possivelmente não cheguem ao circuito comercial após o evento. Existem verdadeiras pérolas fora do radar, tanto no Panorama Internacional quando na Competição Novos Diretores, de qualidade comparável àquela dos vencedores listados acima: Eu Vi Três Luzes Negras O colombiano Santiago Lozano Álvarez oferece um olhar muito especial à criminalidade em seu país. Ao invés do tom sensacionalista, ou de denúncia, propõe um ensaio poético deslumbrante, contado por um líder espiritual que resiste às chacinas. ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 18/10/24 - 15:20 (Sexta)

CINE SATYROS BIJOU 19/10/24 - 22:00 (Sábado)

CIRCUITO SPCINE LIMA BARRETO - CCSP 20/10/24 - 19:00 (Domingo)

CINESYSTEM FREI CANECA 4 29/10/24 - 20:00 (Terça) Filhos Depois do potente Culpa, o diretor Gustav Möller segue nos suspenses ao acompanhar uma carcereira competente cujo comportamento se transforma ao encontrar um novo detento. De repente, ela se mostra cruel e violenta. O que teria despertado estes sentimentos? Devemos permanecer do lado da heroína? Uma excelente fábula moral. CINESYSTEM FREI CANECA 6 23/10/24 - 22:00 (Quarta)

CINESYSTEM FREI CANECA 1 24/10/24 - 13:00 (Quinta)

RESERVA CULTURAL - SALA 1 26/10/24 - 13:00 (Sábado)

CINESYSTEM FREI CANECA 3 27/10/24 - 20:10 (Domingo) O Banho do Diabo Um raríssimo filme de terror em competição nos maiores festivais do mundo (Berlim, no caso). A dupla Veronika Franz e Severin Fiala (de Boa Noite, Mamãe) investiga os motivos que teriam levado uma doce mulher a assassinar seu bebê no século 18. Um conto folclórico que dialoga com o machismo contemporâneo. CINESYSTEM FREI CANECA 2 19/10/24 - 17:30 (Sábado)

KINOPLEX ITAIM SALA 1 21/10/24 - 21:30 (Segunda)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 27/10/24 - 13:30 (Domingo)

RESERVA CULTURAL - SALA 1 28/10/24 - 19:10 (Segunda)

A Garota Adamante

A respeito de sociedades opressoras às mulheres, este drama indiano apresenta uma garota cuja paixão por um rapaz de casta inferior leva a família a acreditar que ela esteja amaldiçoada. Começa então um longo processo de “purificação” da heroína, enquanto ela procura maneiras de escapar às ordens externas.

ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 17/10/24 - 15:30 (Quinta)

ESPAÇO AUGUSTA ANEXO 4 22/10/24 - 19:35 (Terça)

CIRCUITO SPCINE OLIDO 24/10/24 - 14:00 (Quinta)

Afogamento Seco

Depois do provocador Peregrinos, o lituano Laurynas Bareisa investiga uma tragédia entre duas famílias durante uma viagem de férias. O roteiro anuncia ao espectador, diversas vezes, que uma morte acontecerá. Quando a promessa se cumpre, devemos nos sentir mal? O que resta da catástrofe quando se retira o efeito de choque ou surpresa?

CIRCUITO SPCINE OLIDO 18/10/24 - 14:00 (Sexta)

KINOPLEX ITAIM SALA 1 20/10/24 - 22:00 (Domingo)

ESPAÇO AUGUSTA ANEXO 4 22/10/24 - 17:50 (Terça)

CINESYSTEM FREI CANECA 3 24/10/24 - 18:45 (Quinta)

Publicidade

Você me Queima

Fragmentos da poesia de Safo, vinte e cinco séculos atrás, são estudados nesta obra experimental e poética de Matías Piñeiro. O cineasta busca compreender de que maneira as diferentes traduções em inglês, espanhol e grego modificaram a compreensão desta obra.

CINESYSTEM FREI CANECA 1 19/10/24 - 19:00 (Sábado)

RESERVA CULTURAL - SALA 2 20/10/24 - 17:40 (Domingo)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 23/10/24 - 14:00 (Quarta)

CIRCUITO SPCINE LIMA BARRETO - CCSP 29/10/24 - 15:00 (Terça)

Os melhores brasileiros

Como de costume, a Mostra seleciona dezenas de filmes brasileiros em suas primeiras exibições. Cineastas veteranos ficam lado a lado com novatos, permitindo comparar pontos de vista e linguagens. Mergulhar na programação nacional representa uma ótima maneira de compreender o atual estado do nosso audiovisual.

Oeste Outra Vez

Vencedor do Festival de Gramado, o faroeste cômico de Érico Rassi confronta um grupo de homens frustrados, tentando resolver suas pendências amorosas com uma arma na mão. Mas os sujeitos melancólicos são tão inaptos para o amor quanto para o assassinato. Uma obra-prima, com atuações magníficas de Ângelo Antônio, Rodger Rogério, Adanilo e Daniel Porpino.

CINESYSTEM FREI CANECA 1 20/10/24 - 22:00 (Domingo)

RESERVA CULTURAL - SALA 1 23/10/24 - 15:10 (Quarta)

Foto do filme 'Oeste Outra vez', vencedor em Gramado e exibido na Mostra de São Paulo. Foto: Panaceia Filme/Divulgação

Malu

Se Oeste Outra Vez promove o embate entre masculinidades, Malu se baseia no choque entre três gerações de mulheres. Yara de Novaes, Juliana Carneiro da Cunha e Carol Duarte interpretam avó, mãe e filha, que possuem visões distintas acerca da arte, da política e da composição familiar, embora sejam obrigadas a conviver. Baseado nas memórias do diretor Pedro Freire a respeito de sua mãe, a atriz Malu Rocha.

ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 17/10/24 - 21:30 (Quinta)

CINESYSTEM FREI CANECA 2 23/10/24 - 15:15 (Quarta)

Publicidade

Mambembe

Cerca de quinze anos atrás, Fábio Meira (Tia Virgínia) quis fazer um projeto focado em membros de circos itinerantes. O projeto não se concretizou, no entanto, ele resgata as imagens e pesquisas para elaborar um filme sobre o filme que não existiu. Assim, debate a passagem do tempo e as transformações culturais no Brasil.

RESERVA CULTURAL - SALA 1 22/10/24 - 21:40 (Terça)

CINESYSTEM FREI CANECA 2 26/10/24 - 15:20 (Sábado)

A Queda do Céu

O Brasil contemporâneo visto pelo povo yanomami. Os diretores Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha adaptam o livro escrito por Davi Kopenawa e Bruce Albert, demonstrando a percepção dos povos originários no que diz respeito ao garimpo ilegal, à apropriação de terras por fazendeiros e outros temas fundamentais à política nacional.

ESPAÇO AUGUSTA SALA 1 28/10/24 - 21:20 (Segunda)

CINEMATECA SALA GRANDE OTELO 29/10/24 - 15:45 (Terça)

Enterre Seus Mortos

A propósito de adaptações literárias, o livro de Ana Paula Maia ganha uma versão cinematográfica nas mãos de Marco Dutra (O Silêncio do Céu). Selton Mello interpreta um homem encarregado de retirar animais mortos das rodovias. Mas existem outros fenômenos sombrios ao redor. Com Marjorie Estiano no elenco.

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 22/10/24 - 21:00 (Terça)

CINESYSTEM FREI CANECA 2 24/10/24 - 15:40 (Quinta)

Leia também Como uma premiada escritora construiu seu universo literário em que tudo aponta para o fim

Os Enforcados

As expectativas são grandes para a nova parceria entre o diretor Fernando Coimbra e Leandra Leal, após o magnífico O Lobo Atrás da Porta. Irandhir Santos também compõe o elenco, nesta trama que acompanha um casal envolvido no submundo do crime para tentar esconder os traços de uma ilegalidade.

Publicidade

CINESESC 20/10/24 - 21:00 (Domingo)

ESPAÇO AUGUSTA SALA 2 26/10/24 - 13:30 (Sábado)

Salão de Baile — This Is Ballroom

Coqueluche de inúmeros festivais brasileiros, o documentário de Juru e Vitã investiga a adaptação da cultura ballroom nas comunidades do Rio de Janeiro. Como as danças e músicas das periferias norte-americanas, vistas em filmes como Paris Is Burning, se adequam à realidade brasileira? Uma obra queer, politizada e vibrante.

CINESYSTEM FREI CANECA 1 17/10/24 - 20:40 (Quinta)

CINESESC 20/10/24 - 17:00 (Domingo)

Os clássicos

A Mostra também constitui a oportunidade de (re)descobrir obras fundamentais do cinema na tela grande, em versões restauradas, ou apenas com boa qualidade de som e imagem. Esta edição traz uma retrospectiva do veterano Satyajit Ray, além de uma homenagem ao ator italiano Marcello Mastrioanni. Estão disponíveis ao público, por exemplo:

Cine-Olho

Muito do que entendemos por montagem atualmente decorre das experiências radicais de Dziga Vertov. No documentário soviético de 1924, ele acompanha os Jovens Pioneiros e seu posicionamento ideológico. Trata-se do primeiro longa-metragem do autor a conquistar o reconhecimento internacional.

CINEMATECA SALA GRANDE OTELO 27/10/24 - 17:20 (Domingo)

Paris, Texas

Frequentemente incluído nas listas de melhores filmes de todos os tempos, o drama de Wim Wenders será exibido em cópia restaurada. Essa releitura do faroeste acompanha um homem misterioso, que embarca numa viagem pelos Estados Unidos em busca pela esposa desaparecida. Vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 1984.

Publicidade

CINEMATECA ESPAÇO PETROBRÁS 27/10/24 - 21:00 (Domingo)

CINESYSTEM FREI CANECA 1 30/10/24 - 21:30 (Quarta)

Imagem da atriz Nastassja Kinski em 'Paris, Texas' (1984), do diretor Wim Wenders, que será reexibido na Mostra de Cinema de São Paulo Foto: The Kobal Collection/20th Century Studios

A Canção da Estrada (1955), O Invencível (1956) e O Mundo de Apu (1959)