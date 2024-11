‘Senti que minha vida havia acabado’, diz Melissa Barrera, atriz demitida de ‘Pânico’

A atriz mexicana foi demitida de Pânico 7 no ano passado, após declarar apoio à Palestina no confronto com Israel. “Atualmente, Gaza está sendo tratada como um campo de concentração. Isso é genocídio e limpeza étnica. A mídia ocidental só mostra o outro lado [...] Não precisamos de mais ódio. Sem islamofobia. Sem antissemitismo”, escreveu em suas redes sociais em outubro de 2023.

Em entrevista ao The Independent, a atriz falou sobre a escassez de oportunidades de empregos após a demissão. “Foi o ano mais sombrio e difícil da minha vida, e tive que reavaliar tudo. Senti que minha vida havia acabado”, desabafou.