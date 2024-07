‘Shrek 5′ é confirmado; veja data de lançamento e assista ao teaser

A DreamWorks Animation anunciou oficialmente o lançamento de Shrek 5 para 1º de julho de 2026. Com quase duas década desde o ultimo lançamento da franquia de Shrek para sempre, em 2010, os fãs do ogro mais famosos do cinema já podem assistir a previa da nova sequencia da franquia, com as estrelas originais: Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz em seus icônicos papéis como Shrek, Burro e Fiona, respectivamente. No entanto, o retorno de Antonio Banderas como o Gato de Botas ainda não foi confirmado.

Cena do filme 'Shrek Terceiro' (DreamWorks/Divulgação) Foto: Divulgação/DreamWorks

PUBLICIDADE A produção dá indícios de que manterá a essência dos outros filmes, pois além dos atores o filme será dirigido por Walt Dohrn, que tem uma longa história com a franquia, tendo trabalhado como roteirista e artista em Shrek 2, Shrek 3 e Shrek para sempre, neste último caso dublando o personagem Rumpelstiltskin. A produção também conta com uma equipe veterana: Gina Shay, Chris Meledandri e como co-diretor Brad Ableson. Eddie Murphy revelou em entrevista ao portal Collider que as gravações já começaram e terminam este ano. E ainda adiantou que o personagem Burro, assim o Gato de Botas, terá seu próprio filme.

A prévia do filme foi divulgada nas redes sociais do estúdio, ao som de All Star, música da banda Smash Mouth que se consagrou como tema dos filmes. Assista:

Em 2018, a revista americana Variety divulgou que a Universal Pictures deixou Meledandri (produtor de Meu Malvado Favorito e Super Mario Bros) responsável pelos futuros lançamentos de Shrek e Gato de Botas, e que o produtor enalteceu os dubladores originais.

“Quando você olha para trás você vê que as dublagens são incríveis, e embora seja possível argumentar a favor de uma reinvenção completa, eu me vejo respondendo aos meus próprios sentimentos nostálgicos de querer voltar àquelas caracterizações”, contou. “E o verdadeiro desafio tem sido encontrar algo que realmente não pareça simplesmente mais um filme em uma série de sequências”, completou Meledandri.

Relembre os filmes anteriores da franquia e suas premiações

Shrek (2001): neste primeiro lançamento, somos apresentados ao Shrek, um ogro solitário, se junta a um burro falante para resgatar a Princesa Fiona de uma torre guardada por um dragão. No processo, ele descobre que Fiona também tem um segredo ogro, e os dois se apaixonam. Vencedor do Oscar de Melhor Filme de Animação e indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Também ganhou o BAFTA de Melhor Filme de Animação. Indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação. Disponível na Globoplay.

Publicidade





Shrek 2 (2004): no segundo filme podemos ver Shrek e Fiona viajando para o Reino de Tão Tão Distante para conhecer os pais da princesa ogra. A trama envolve novos personagens relacionados aos tradicionais contos de fadas, mas trazendo novas características a eles, como uma fada madrinha manipuladora e o Príncipe Encantado, que é um verdadeiro vilão que deseja separar o casal. Desta vez, ganhou o People’s Choice Award de Filme Favorito e foi indicado a vários outros prêmios, incluindo o Globo de Ouro. Disponível no Prime Video.

Shrek Terceiro (2007): Com a morte do rei, pai de Fiona, Shrek, agora um príncipe, deve encontrar o herdeiro legítimo ao trono já que não quer assumir o papel de governante. Ele, Burro e Gato de Botas partem em uma jornada para encontrá-lo. Disponível no Prime Video.