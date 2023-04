‘Super Mario Bros.’ é 5.º filme desde início da pandemia a arrecadar US$ 1 bilhão

Super Mario Bros. - O Filme ultrapassa US$ 1 bilhão em sua bilheteria global neste fim de semana, de acordo com estimativas divulgadas pelo site Deadline. Até a sexta-feira, o valor arrecadado estava em US$ 970 milhões (sendo US$ 483 milhões destes fora dos Estados Unidos e US$ 487 no mercado norte-americano).

O filme, que é o maior sucesso em termos de bilheteria até agora em 2023, e tem boas chances de continuar na posição até o fim do ano, também se tornou o 5.º filme desde o início da pandemia a superar a marca bilionária. Os outros foram Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Avatar: O Caminho da Água: Top Gun: Maverick e Jurassic World: Domínio

As cifras se tornam ainda mais relevantes se comparadas com o orçamento da animação, produzida pela Universal, Illumination e Nintendo: US$ 100 milhões.

Super Mario também já é a adaptação de um jogo para o cinema com maior bilheteria da história, superando Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos e Pokémon: Detetive Pikachu.