A menos de um mês da estreia, prevista para 15 de junho, o diretor de The Flash, Andy Muschietti revelou, em entrevista a Variety, que o filme vai contar com uma participação especial. O ator Nicolas Cage aparece no filme como Superman.

Ezra Miller em 'The Flash'. Foto: DC Films

“Nic foi absolutamente maravilhoso. Embora fosse só uma ponta, ele mergulhou fundo no personagem... Por toda a minha vida eu sonhei em trabalhar com ele, e espero que isso aconteça de novo em breve. Ele é um superfã do Superman, um fanático por quadrinhos”, disse Muschietti na entrevista.

Cage é um fã declarado de Superman chegando a dar o nome do herói a um de seus filhos, que se chama Kal-El. Nos anos 1990, o ator chegou a ser escalado para um projeto que seria assinado por Tim Burton para viver Clark. Superman Lives nunca chegou a sair do papel.

O novo The Flash traz de volta o ator Ezra Miller interpretando o Velocista Escarlate Barry Allen. filme explora universos paralelos. Além de Cage vivendo o Homem de Aço, The Flash terá a presença de Ben Affleck e Michael Keaton revivendo suas versões de Batman. O primeiro interpretou Bruce Wayne em Batman vs. Superman (2016) e Liga da Justiça (2017). Já Keaton esteve em Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992).