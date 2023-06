‘Todos ficarão ofendidos’, diz Jennifer Lawrence sobre lançamento de 1ª comédia estrelada por ela

A atriz Jennifer Lawrence, conhecida pela saga Jogos Vorazes, vai se aventurar em um novo gênero a partir desta quinta, 22. Pela primeira vez, a artista vai estrelar uma comédia, Que Horas Eu Te Pego?, que, segundo ela, vai fazer com que “todos fiquem ofendidos”.

“Acho que é hora de uma boa risada à moda antiga”, comentou Lawrence em entrevista à Sky News nesta quinta-feira, 21. “E é realmente difícil fazer uma comédia que não ofenda as pessoas. Todo mundo, de alguma forma, ficará ofendido com esse filme”, completou.

'Que Horas Eu Te Pego?', primeira comédia de Jennifer Lawrence estreia nesta quinta, 22. Foto: Angela Weiss / AFP

Na trama, a atriz interpreta uma motorista de Uber que passa por dificuldades financeiras. Maddie, a personagem, encontra um anúncio de pais que procuram uma mulher para sair com seu filho adolescente introvertido.

No Brasil, o filme ganhou a classificação indicativa de 16 anos. Nos Estados Unidos, porém, apenas maiores de 18 anos podem assistir o longa no cinema. Menores de idade devem estar acompanhados por adultos.

Durante a entrevista à emissora americana, Lawrence também refletiu sobre como comédias antigas “não são necessariamente engraçadas”. “Você sabe, [elas faziam] as pessoas se sentirem mal sobre elas mesmas. [...] Mas a maneira como fazemos isso está ok, nós soubemos lidar com isso”, disse.

Que Horas Eu Te Pego? estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 22. Assista ao trailer: