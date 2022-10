Trailer exclusivo: Documentário Biocêntricos reflete sobre a natureza e traz soluções acessíveis

Um dos destaques da 46.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é o documentário Biocêntricos, que tem direção de Fernanda Heinz Figueiredo e Ataliba Benaim. Nesta sexta, o Estadão divulga com exclusividade o trailer do longa.

Filme tem como base a história da bióloga e ativista norte-americana Janine Benyus, que é uma das pioneiras no estudo da biomimética. Nesta área da ciência, a busca por princípios criativos e estratégias da natureza servem de inspiração para a busca por soluções de problemas vivido e criados pela humanidade. Longa revela como Benyus influenciou o trabalho de outros personagens importantes de áreas como arquitetura, design e ecologia.

Cena do documentário Biocêntricos, que estreia na Mostra de Cinema de SP Foto: DAVID VÊLUZ





Como explica a diretora, Biocêntricos busca provocar e proporcionar um sopro de esperança e ampliar a visão sobre transformações possíveis, de acordo com conceitos de sustentabilidade, economia circular, ecologia e saúde, partindo da reconexão, do respeito e da aprendizagem com a natureza. Além desses pontos o filme sai do lado filosófico para trazer soluções acessíveis e exemplos reais.





De acordo com o material de divulgação do documentário, entre as histórias abordadas em diferentes países, estão a dos designers e irmãos Bruno e Pedro Rutman Pagnoncelli, que desenvolveram uma forma revolucionária de reflorestamento; a do líder indígena Benki Piyãko, que se tornou um agente agroflorestal e viaja o mundo fazendo o intercâmbio entre a ancestralidade e a modernidade e a do engenheiro e observador de pássaros japonês Eiji Nakatsu que redesenhou o trem bala japonês, um dos principais ícones da biomimética. Outro personagem marcante é o carioca Fred Gelli, um dos designers mais requisitados do mundo por seu discurso perspicaz que busca extinguir o rótulo de “consumidor” dos seres humanos.