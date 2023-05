‘Velozes e Furiosos 10′: o que sabemos sobre o ‘começo do fim’ da franquia com Vin Diesel

Parecia que esse momento não chegaria nunca. Finalmente chegou a semana de estreia do novo Velozes e Furiosos. O 10º filme da franquia que tem Vin Diesel como estrela promete ser maior e melhor que qualquer outro já lançado. E olha que eles já fizeram a proeza de lançar um carro no espaço.

Velozes e Furiosos 10 estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 18, nas principais salas do país e seguirá um enredo que começou em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio.

Jason Momoa em 'Velozes e Furiosos 10' Foto: Giulia Parmigiani/Universal Pictures

O que sabemos sobre Velozes e Furiosos 10?

De cara, o filme foi classificado como o mais caro da franquia, com orçamento estimado em US$ 340 milhões, sendo o terceiro filme mais caro da história do cinema. Segundo o The Wrap o valor se justifica pelo alto salário do elenco, a troca de diretor e as medidas de segurança contra a covid-19. Para se ter uma ideia, o valor é 70% mais alto que o custo final de produção do filme anterior, Velozes e Furiosos 9, que ficou na casa dos US$200 milhões.

O longa tem no elenco estrelas como Brie Larson, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Rita Moreno, que estão estreando na franquia. Isso sem contar os nomes que já faziam parte como Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Jordana Brewster e Sung Kang.

O filme continuará um enredo iniciado em Velozes e Furiosos 5: Operação Rio, trazendo de volta a vilã Cipher (Charlize Theron). Ela vai recrutar Dante (Jason Momoa) para derrubar Dom Toretto (Vin Diesel) e a família de uma vez por todas. “Novos aliados se unirão e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos é alvo final da vingança de Dante”, diz a sinopse.

Mais recente, a filha de Paul Walker, Meadow Walker Thornton-Allan, anunciou que fará uma participação no novo longa. “Graças ao meu pai, nasci na família Velozes. Mal posso acreditar que agora também estou aqui. Com aqueles que estiveram ao meu redor para me ver crescer (...) Sou tão abençoada por poder honrar o legado de meu pai e compartilhar isso com ele para sempre”, celebrou em uma publicação no Instagram. A modelo, que nasceu em 1998, tinha cerca de 3 anos quando o primeiro filme foi lançado.

Ludmilla fará participação especial

Recentemente, a cantora Ludmilla revelou que fará uma participação especial no filme. Ela anunciou sua presença no fime com um vídeo publicado nas suas redes sociais e mostrou que aparecerá em uma cena que se passa no Brasil. “Eu dou largada na corrida e ‘roaw’. Aqueles carros passando por mim e aquela loucura toda. Meu Deus, muito bom. Eu estou apaixonada por todo o elenco, toda a equipe. Eu saí mais fã do que já era”, disse à época.

Fim da saga?

Velozes e Furiosos 10 está sendo apresentado como “o começo do fim”. A ideia é que a última parte da história seja dividida em duas partes.

Um resumo do que já aconteceu em ‘Velozes e Furiosos’

O filme que inaugura a franquia foi lançado em 2001 e trazia Paul Walker como o policial novato Brian O’Conner, que se infiltrava no submundo dos “rachas” em Los Angeles, nos Estados Unidos. É aí que ele conhece o líder da gangue de corredores, Dominic Toretto (Vin Diesel).

A sequência Mais Velozes e Mais Furiosos traz de volta Paul Walker como Brian. Por conta de problemas com a lei, ele se muda para Miami e ganha a vida participando de corridas de rua. O mocinho receba a missão de derrubar criminoso Carter Verone (Cole Hauser) e faz isso trabalhando mais uma vez como agente infiltrado.

Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio foi lançado em 2006 e, cronologicamente, é uma sequência de Velozes e Furiosos 6 (que só seria lançado em 2013). Ele traz a história de Sean Boswell, um piloto de rua que se muda para o Japão para evitar prisão nos Estados Unidos. O filme tem um elenco bem diferente dos dois primeiros.

Velozes e Furiosos 4 (2009) volta a reunir Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker). Juntos, eles precisam desvendar a suposta morte da namorada de Dom, Letty, interpretada por Michelle Rodriguez, em busca de vingança.

O quinto filme da franquia, Velozes e Furiosos 5: Operação Rio, lançado em 2011, traz Walker mais uma vez como Brian. Agora ele é ex-policial e fugitivo da policia, além de parceiro de Dom (Vin Diesel), ambos no lado oposto da lei. A história se passa no Rio de Janeiro e eles precisam fazer um último trabalho para ganhar a liberdade.

Velozes e Furiosos 6, lançado em 2013, acompanha Dom e Brian ricos. No entanto, ainda estão com a ficha suja e não podem voltar aos Estados Unidos. Os dois contam com a ajuda do Serviço de Segurança Diplomática (DSS), que promete limpar a ficha de todos da equipe se eles ajudarem a derrubar uma organização criminosa.

Lançado em 2015, Velozes e Furiosos 7 é uma homenagem póstuma a Paul Walker, que morreu em 2013. No filme, Dom volta para casa ao lado de Letty e sua equipe. A equipe precisa se unir para derrotar a ameaça de Deckard Shaw (Jason Statham), que deseja se vingar da morte do irmão.

Velozes e Furiosos 8 (2017) é uma continuação do anterior. A sequência mostra Brian e Mia (Jordana Brewster) aposentados. Dom e Letty têm sua vida pacata em Cuba interrompida pelo surgimento de uma mulher misteriosa que faz Dom retornar ao mundo do crime e da velocidade.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw, lançado em 2019, acompanha a união dos rivais declarados, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) para combater uma ameaça biológica que pode mudar toda a humanidade.

Velozes e Furiosos 9 foi lançado em 2021 e segue, mais uma vez Dom e Letty, dois anos depois dos acontecimentos de Velozes e Furiosos 8. O último filme lançado da franquia trouxe novamente a vilã do filme de 2017.