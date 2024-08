Ninguém deu bola. Até porque os homens estavam no comando desde que o sapiens apareceu e - convenhamos - apesar das guerras, das fomes, da pobreza, dos genocídios, das pandemias, do clima, da intolerância, da homofobia, do racismo, da misoginia, do obscurantismo, do capitalismo, do comunismo e do Pablo Marçal, até que fomos bem. Sobrevivemos há 200 mil anos. Por comparação, nesse tempo mamutes se tornaram fósseis enquanto humanos viraram influencers. Não havia motivo pra preocupação. Ainda.

Só que o movimento cresceu bem diante do nosso descaso. Vai contando: Natuza, Sadi e Duailibi; Doutoras Luana e Ludmila; Renata Silveira e Leila Pereira. Carla Madeira e Anitta. Taylor Swift, Jacinda Arden da Nova Zelândia, Greta Thunberg - e mais um monte de empoderadas inclementes, prontas pra mudar o mundo. E, do lado de cá, quem pra lutar? Quem pode gritar “Esparta!” junto comigo? Elon Musk? Esse foge no primeiro foguete.