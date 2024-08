Como ia suar e rasgar panos com meu inexorável progresso muscular, não quis pôr coisa boa. Abri armários, afastei naftalinas, espirrei e separei uma camiseta do Pink Floyd meio desbotada na axila.

Pra cobrir as vergonhas, fiquei entre a calça de ioga e uma bermuda original da OP quadriculada. Achei a calça muito Gil-cannabis-tatame, e ainda estava rasgada na buzanfa, então optei pela bermuda. Aposentei a calça na mesma hora, em uma gaveta de menor estresse. Exato: a dos pijamas conceituais. Um final nobre para qualquer roupa: virar uniforme de alcova e descanso. E de refeições também, dependendo da regra da casa.

Completei o figurino com a camiseta do Pink Floyd. Ficou apertada. O Pink e o Floyd acabaram esgarçados, distantes entre si – como se a banda estivesse se separando de novo. Troquei por uma amarela cítrica, com a frase “Todos dias eu acordo lindo, mas hoje exagerei” em roxo-neon. Não ornou. Busquei a opinião da minha filha: “que tal”? Ela respondeu: “Meu Deus”. Fui assim mesmo; sou um artista independente. Eu brilho de qualquer jeito.

Nem sempre. Logo na catraca da academia, uma moça me olhou de cima abaixo feito vendedora da Diesel. Piscou com tanto ódio que seus cílios postiços despregaram e voaram em direção à minha jugular. Se não me abaixo, já era. Cruzei depois com outro atleta, todo tatuagens. A de carpa no bíceps me virou a cara; a de dragão na panturrilha me mostrou a língua bipartida. Meu filho chegou e, quando veio falar comigo, disfarçou. Parecia até que estava comprando segredos da KGB.