Vestidos de estilista de Angelina Jolie, Beyoncé e outras celebridades são liberados pela Receita

Os 19 vestidos do libanês Elie Saab, avaliados em U$ 82 mil pela Receita Federal, foram liberados e serão expostos em um evento organizado pelo estilista hoje. A receita havia apreendido as peças na segunda-feira, no Aeroporto de Guarulhos, durante a chegada de Saab a São Paulo. Ele trazia os vestidos na bagagem.

Peças de Elie Saab foram liberadas pela receita Foto: REUTERS / SARAH MEYSSONIER

As criações foram trazidas para serem expostas no evento de lançamento do residencial Saffire Residences by Elie Saab, na zona sul de SP. Para a receita, não estava claro se as peças - que fazem parte do acervo de Saab - seriam comercializadas.

Além da expo, um show do cantor Seu Jorge, para 400 convidados, também faz parte do evento de lançamento do empreendimento imobiliário de luxo, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.

Reconhecido na alta-costura, Saab já desenhou para celebridades como Beyoncé, Angeline Jolie e Taylor Swift.