Elie Saab assina residencial de luxo em São Paulo

Depois de edifícios assinados com decoração e design pela Versace e Ferrari, respectivamente, é a vez do libanês Elie Saab desembarcar em São Paulo neste mês para divulgar seu primeiro projeto residencial na América Latina. O Saffire Residences by Elie Saab é uma parceria do estilista com a incorporadora brasileira Lavvi. “Sou apaixonado por arquitetura e design de interiores. Se não fosse designer de moda, com certeza seria arquiteto”, disse Saab, que é um dos principais nomes da alta-costura mundial, à coluna. Localizado no bairro de Moema, o empreendimento ocupará uma área de aproximadamente 7.500 metros quadrados e vai contar com terraços com vistas panorâmicas para o Parque Ibirapuera.

O libanês Elie Saab desembarca este mês no Brasil para divulgar projeto. Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Os apartamentos vão de 360 a 493 metros quadrados com quatro coberturas de 650 a 862 metros quadrados. Toda a decoração do projeto é assinada pelo estilista. A construtora ainda não revela o valor de mercado das unidades, mas o VGV – soma do valor potencial de venda – está estimado em R$ 900 milhões. A previsão do inicio das obras é em dezembro.