Em clima de comemoração pelos 470 anos de São Paulo, comemorados no último 25 de janeiro, a agenda cultural do fim de semana tem uma variedade de atrações para os amantes da arte e da cultura. O destaque vai o concerto Catedrais Sonoras no Theatro Municipal, que oferece um espetáculo de vozes e orquestra. Em alta também o musical Tarsila, a Brasileira, que conta a vida e a obra da pintora modernista e tem Claudia Raia no papel-título.

Shows e música

Theatro Municipal de São Paulo comemora 470 anos da capital com concerto especial Foto: Rafael Salvador/Theatro Municipal de São Paulo/Divulgação

26 de janeiro - sexta-feira

Catedrais Sonoras: O Theatro Municipal comemora o aniversário de 470 anos de São Paulo com a Orquestra Sinfônica Municipal, Coro Lírico Municipal e Coral Paulistano. Onde: Sala de Espetáculos, Theatro Municipal de São Paulo. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé | 20h. Preço: R$ 12 a R$ 66 (inteira).

27 de janeiro - sábado

Catedrais Sonoras: Leia mais acima (o concerto ocorre na sexta e no sábado). Onde: Sala de Espetáculos, Theatro Municipal de São Paulo. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé | 17h. Preço: R$ 12 a R$ 66 (inteira).

Dupla de músicos Sá e Guarabyra Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Sá e Guarabyra: Sá (mar) e Guarabyra (sertão) põem em cartaz seu novo show “Mar e Sertão – Acústico” em que apresentam uma coletânea de composições derivadas da convivência desses dois poetas, músicos, cronistas. Brasil de mares, rios e principalmente de muitas estradas, para desfrutar, refletir, dançar, aplaudir e se emocionar. Onde: Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana | 20h. Preço: R$ 15 a R$ 50.

28 de janeiro - domingo

Sá e Guarabyra: Leia mais acima (o show ocorre no sábado e domingo). Onde: Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579 - Santana | 18h. Preço: R$ 15 a R$ 50.

Pré-Carnaval

Arena Carnaval SP/Bloco do Silva: Antecipando o carnaval, o Bloco do Silva propõe uma viagem musical, em celebração à vida em torno da música brasileira e exaltação da alegria! No line up, Silva feat Marcelo D2, Jorge Aragão, Melly, Pathy Dejesus e Discopédia. Onde: Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda | Abertura dos portões às 13h. Preço: R$ 400.

São Paulo Quadro a Quadro: Mostra na Cinemateca Brasileira comemora o aniversário de 470 anos de São Paulo e exibe uma seleção de filmes que contam a história da cidade e do desenvolvimento do município sem ignorar contradições, cada vez mais evidentes nos dias atuais. O evento ocorre em parceria com o Centro Cultural São Paulo. Entre os títulos, São Paulo, a symphonia da metrópole, Cidade oculta, O Bandido da Luz Vermelha e Pixote, a lei do mais fraco. Há também programação de curtas-metragens. Onde: Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino. Quando: até 28 de janeiro. Preço: Gratuito, com ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Anatomia de uma Queda: Vencedor da Palma de Ouro 2023 e indicado ao Oscar de melhor filme, o longa da diretora francesa Justine Triet é um retrato envolvente de uma mulher sendo julgada pelo assassinato do marido. Na película, a vida da escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) desmorona quando o marido, Samuel, é encontrado morto. Aos poucos, o julgamento deixa de ser apenas uma investigação das circunstâncias da morte de Samuel e se torna uma inquietante jornada psicológica às profundezas da relação conturbada do casal. Onde: Nos cinemas. Quando: já em cartaz.

Vidas Passadas: Neste também indicado ao Oscar de melhor filme, Nora e Hae Sung, dois amigos de infância profundamente conectados, se separam depois que a família de Nora decide sair da Coréia do Sul. Vinte anos depois, eles se reencontram em Nova York para uma semana fatídica enquanto confrontam noções de destino, amor e as escolhas que fazem uma vida. Onde: Nos cinemas. Quando: já em cartaz.

Queen Rock Montreal em Imax: Um dos mais emblemáticos concertos da igualmente lendária banda Queen retorna aos cinemas, agora em versão remasterizado digitalmente pela primeira vez para a qualidade Imax. Freddie Mercury e grupo sobem ao palco no histórico show ao vivo de 1981, no absoluto auge da carreira, com sucessos como We Will Rock You, Under Pressure, Bohemian Rhapsody e We Are The Champions e outros. A exibição roda ao mundo neste fim de semana, em quase 50 países ou territórios. Onde: Nos cinemas. Quando: Até 28 de janeiro. Ingressos: No site oficial da turnê ou bilhetrerias dos cinemas Imax.

Musicais

Claudia Raia viverá Tarsila do Amaral em musical Foto: Paschoal Rodrigues/Divulgação

Tarsila, a Brasileira: Claudia Raia já interpretou tipos distintos de mulheres no palco, desde amarguradas (Sally Bowles, em Cabaret), iludidas (Charity, em Sweet Charity) e até atrizes canastronas (Lina Lamont, em Cantando na Chuva). Agora, ela enfrenta um dos maiores desafios da carreira: viver a pintora Tarsila do Amaral. O musical, com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, que também assina a encenação e direção de arte, traz detalhes pouco conhecidos na trajetória de Tarsila. Leia mais aqui sobre o espetáculo em reportagem do Estadão. Onde: Teatro Santander. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia. Quando: Até 26 de maio. Quintas e sextas, 20h; Sábados e domingos, 16h e 20h. Preço: R$ 25 (balcão B meia entrada) a R$ 300 (VIP inteira).

Teatro

Eduardo Martini no espetáculo 'Clo' Foto: Claudia Martini

Clô, pra sempre: O espetáculo protagonizado pelo ator Eduardo Martini conta a trajetória do estilista e apresentador Clodovil Hernandes (1937-2009), um dos nomes mais importantes da moda brasileira. O texto é de Raphael Gama e a direção de Viviane Alfano. Onde: Teatro União Cultural. Rua Mario Amaral, 209, Paraíso. Quando: Sábado, 18h. Até 3/2. Preço: R$ 80.

A turminha do Prédio Azul Foto: Divulgação/ Gloob

D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood: O espetáculo é inspirado na série D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, um grande sucesso entre a criançada. Na peça, os detetives mirins Max, Zeca e Mel tentam ir ao cinema, mas todos estão todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, o mago Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. A partir disso, todos se envolvem na aventura de produzir um longa para os cinemas. Veja serviço e dicas de passeio na região. Onde: Teatro VillaLobos. Shopping VillaLobos. Av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Jardim Universidade Pinheiros. Sábado e domindo, 14h e 16h30. Quando: Até 4/2. Preço: R$ 36,90/R$ 180.

Cena do musical 'A Fabulosa Fábrica de Música' Foto: Carlos Costa Studio

A Fabulosa Fábrica de Música: No espetáculo infantojuvenil uma caixinha de música se quebra no Colégio Beethoven. Melodia, Ritmo e Harmonia, os três elementos da música, ganham vida e recebem a missão de se unirem para restaurar o objeto. Eles recebem a ajudam das crianças Flora, Mike e Luna, as responsáveis pelo incidente, além de contarem com os conselhos do grande compositor Beethoven. Onde: Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Quando: Sábado 14h e 16h; domindo, 15h. Até 21/1. Preço: R$ 39/R$ 100

Exposições

A médica Leila Cristina Barros Lomanto (ao centro) acompanhada do filho e da mãe na exposição imersiva 'Pincelando a História' Foto: Taba Benedicto/Estadão

Pincelando a História: Os 4 artistas que mudaram a história da arte: Esta mostra promete um mergulho na genialidade dos gigantes da arte: Van Gogh, Monet, Da Vinci e Michelangelo. Em uma exposição imersiva, a ideia é se transportar para dentro das obras deles. Apreciar as cores vibrantes de Van Gogh, a tranquilidade das paisagens de Monet, a fusão de ciência e arte de Da Vinci e a grandiosidade humana de Michelangelo é possível por meio de uma jornada multisensorial de projeções gigantescas e realidade virtual em 7 ambientes. Saiba mais detalhes e veja vídeo da exposição na reportagem completa do Estadão. Onde: Shopping Vila Olímpia. Rua Olimpíadas, 360, Vila Olimpia. Quando: até 3 de março, das 10h às 22h. Preço: R$ 25 a R$ 150.

‘Acampamento Percy Jackson e os Olimpianos’ é ação interativa inspirada na série do Disney+ Foto: Disney+/Divulgação

Acampamento Percy Jackson e os Olimpianos: Com espaços interativos e elementos temáticos inspirados na mais nova série do Disney+, o Acampamento Percy Jackson e os Olimpianos tem atividades especiais aos finais de semana. Os visitantes poderão participar de jogos como capture a bandeira e arco e flecha, para que se sintam dentro do universo da saga em experiência imersiva. Onde: Parque Villa-Lobos. Alameda das Palmeiras, próximo à entrada principal da Av. Prof. Fonseca Rodrigues. Quando: Até 28 de janeiro (com atividades especiais aos finais de semana e feriado). Das 10h às 16h. Até 28 de janeiro. Preço: Gratuito, com entrada rotativa e sujeita à lotação (em caso de chuva, as atividades serão suspensas).

Exposição imersiva sobre o Antigo Egito ocorre no Shopping Cidade São Paulo; mostra exibe a história do faraó Tutankamon Foto: Werther Santana/Estadão

Tutankamon, a Experiência Imersiva: Exposição usa da interatividade e imersão para explorar o Antigo Egito, com um espaço de metaverso que permite que os visitantes mergulhem em na experiência. Há ainda uma sala com projeção mapeada em 4K para ampliar as sesações na jornada pelos segredos ocultos daquela civilização milenar e dos faraós. Ao total, são sete salas de exploração. Onde: 4º Piso Shopping Cidade de São Paulo (em frente ao Cinema). Av. Paulista, 1230, Bela Vista. Quando: Até 19 de maio. De terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Preço: R$ 40 a R$ 120 (com descontos para grupos).

Eventos