Vai levar as crianças ao musical ‘D.P.A. A Peça 2’? Veja serviço e dicas de passeio na região

Os Detetives do Prédio Azul, sucesso entre as crianças nas telas de cinema e da televisão, chegaram aos palcos de São Paulo. Neste final de semana, o elenco se apresenta em mais duas sessões da curta passagem do musical D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood pela capital paulista.

A peça, que estreou no último dia 6 no Teatro VillaLobos, do Shopping VillaLobos, fica em cartaz até o dia 4 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos. As grandes novidades do elenco são Emilly Puppim, a nova detetive da capa vermelha, Heloísa Périssé, que vive a bruxa Cassandra Brum, e Luisa Périssé (filha de Heloísa e do ator Lug de Paula), a bruxa Anabel. Há também a inclusão de Nicole Orsini e Cleo Faria como Berenice e Brisa no espetáculo.

Cláudia Netto e Heloísa Périssé em 'D.P.A. A Peça 2'. Foto: Renata Spinelli/Divulgação

A trama gira em torno dos detetives mirins Max, Zeca e Mel. Tudo começa quando os três tentam ir ao cinema, mas encontram todos estranhamente fechados. No Prédio Azul, o mago Theobaldo recebe um convite para dirigir um filme na cinematográfica Magowood. Todos, então, começam a enfrentar mistérios durante a produção do longa.

Heloísa diz ao Estadão que a trama tem potencial para agradar não apenas às crianças, mas também aos adultos. “O que eu mais destacaria nesse momento é a importância de a gente fazer programas para a família, em que os pais e os filhos conseguem estar juntos e ambos se divertindo”, afirma.

Ela comenta estar feliz de estar no elenco de uma peça infantil e de proporcionar “um momento de relaxamento” para as crianças e adultos que irão assistir ao espetáculo. “O D.P.A. é justamente isso: uma peça que leva toda a família e toda a família se diverte”, completa.

O musical é a segunda ida do D.P.A. aos palcos. Entre 2019 e 2020, os detetives fizeram uma turnê pelo País com D.P.A. A Peça 1 - Um Mistério no Teatro, assistida por 50 mil pessoas. Ambas foram inspiradas na bem-sucedida série da Gloob, que está há mais de 10 anos no ar e chegou à 18ª temporada.

Também há adaptações dos Detetives do Prédio Azul nos cinemas. Três longas sobre a história dos três protagonistas já foram lançados: D.P.A - O Filme, de 2017, D.P.A. 2 O Filme: O Mistério Italiano, de 2018, e Detetives do Prédio Azul 3: Uma Aventura no Fim do Mundo, de 2022.

O espetáculo ocorre em sessões às 14h e às 16h30 até o dia 21 e às 11h e às 14h30 a partir do dia 27. Os preços dos ingressos vão de R$ 18,45 a R$ 180 e podem ser adquiridos no Sympla. Crianças de até dois anos não pagam a entrada.

Serviço

Espetáculo: D.P.A. A Peça 2 – Um Mistério Musical em Magowood

Temporada: de 06 de janeiro a 04 de fevereiro 2024

Local: Teatro VillaLobos – Shopping VillaLobos – Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar - Jardim Universidade Pinheiros - São Paulo – SP

Sessões:

- 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de janeiro: 14h e 16h30 (Sábados e Domingos)

- 27 e 28 de janeiro / 03 e 04 de fevereiro: 11h e 14h30 (Sábados e Domingos)

Entrada: entre R$ 18,45 e R$ 180, vendas em https://bileto.sympla.com.br/event/88873/d/226784

(crianças até 2 anos não pagam)

Duração: 70 min

Gênero: musical, infantil

Classificação indicativa: livre, menores de 12 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Mais informações: https://www.instagram.com/dpa.apeca/

Como chegar

O Teatro VillaLobos fica localizado no Shopping VillaLobos, no Alto de Pinheiros, e não há estações de metrô tão próximas do local. Há duas linhas de ônibus com destino ao shopping: a 058 Osasco e a 280 Osasco. De carro, o lugar pode ser acessado pela Av. Drª Ruth Cardoso, interligada pela Marginal Pinheiros. Até 2h, o valor do estacionamento é R$ 23 com acréscimo de R$ 3 a cada hora. Há também a opção do vallet, que custa R$ 28 por até 1h, com acréscimo de R$ 12 nas demais.

Onde comer

O Shopping VillaLobos fica localizado ao lado do Parque Villa-Lobos, uma ótima pedida de passeio. Mas também há diversas opções de bons restaurantes e outras atrações nos arredores para ir antes ou depois da peça. Veja abaixo.

Clique aqui para ver um especial do Paladar com passeios próximos ao Parque Villa-Lobos

MariaLima

Com pegada casual, na esquina da rua Carlos Weber com a rua Brentano, o restaurante MariaLima é um dos pioneiros da gastronomia na Vila Leopoldina – Marcia Marques, proprietária do espaço, inaugurou a casa em 2004. A casa é agradável: tem janelões que deixam passar bastante luminosidade, mesinhas agradáveis do lado de fora e, o que mais importa, boa comida. É muito gostosa a parmegiana de carne, acompanhada de batata e arroz (R$ 55), assim como o escalope de mignon no molho e risoto de funghi (R$ 59) e o salmão com palha de alho poró (R$ 79, na foto abaixo). Todos os pratos da MariaLima são bem servidos, são pedidas para apenas uma única pessoa.

Onde: R. Carlos Weber, 1490, Vila Leopoldina. 3645-0932. Ter. a qui., 12h/15h e 18h/23h. Sex. e sáb., 12h/23h30. Dom., 12h/17h30.

Medalhão ao brie do restaurante MariaLima, na Vila Leopoldina. Foto: Taba Benedicto/Estadão

CEAGESP

Sábado e domingo, no CEAGESP, são dias dos Varejões, que ocorrem das 7h às 12h30 nos sábados e das 7h às 13h30 nos domingos. Esses Varejões são realizados no pavilhão Mercado Livre do Produtor (MLP), em frente à Torre do Relógio. Neles, além dos produtos hortifrutigranjeiros e diversas opções culinárias, há uma seção dedicada ao comércio de flores, plantas ornamentais e implementos de jardinagem.

Onde: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina.

Mercadão das Flores

Uma boa opção para compra de flores é do Mercadão das Flores. Por lá, dá para comprar flores com preço no atacado e é possível encontrar uma variedade interessante. Vale ir com tempo.

Onde: R. Hayden, 105, Vila Leopoldina. Seg. a sex. 7h/17h e sáb. 8h/17h. Fecha domingo.

Casa de Cultura do Parque

Uma boa dica de passeio cultural por ali é a Casa de Cultura do Parque. Com o propósito de inspirar, cultivar e promover diálogos construtivos e intercâmbio de ideias, o local oferece cursos e oficinas; exposições de arte, ciclos de debates e palestras; encontros de música, cinema e literatura. Em janeiro, a casa recebe exposições como A cena, de Ester Grinspum, O, de Alexandre Canônico e In n Out, de Júlia Vieira. A entrada e a programação são gratuitas.

Onde: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1300, Alto de Pinheiros. 3811-9264. 11h/18h (fecha seg. e ter.).

Mocotó

Além do tradicional restaurante na Vila Medeiros, o Mocotó também abriu uma filial na Vila Leopoldina. Vale a pena, como sempre, começar pelos dadinhos de tapioca, tanto os tradicionais quanto os de macadâmia (R$ 20,90). De principal, é difícil achar algum prato que não agrade. Baião de dois (R$ 39,90, o pequeno), sarapatel (R$ 29,90, o pequeno) e a carne-de-sol na brasa (R$ 84,90) são algumas das boas opções.

Onde: R. Aroaba, 333, Vila Leopoldina. 3294-4814. 12h/22h (ter., qua. e dom., 12h/16h).

Dadinhos de tapioca: sucesso de sempre no Mocotó, que tem uma nova unidade na Vila Leopoldina. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Banoffee da Vila

Uma sobremesa que se tornou queridinha nos últimos anos é o banoffee – nada mais, nada menos do que uma torta com banana, chantilly e caramelo ou doce de leite. Na Vila Leopoldina, uma casa se especializou na sobremesa: o Banoffee da Vila. Por lá, dá para comer diferentes versões do doce, como pedaços de banoffe de chocolate (R$ 24), Nutella (R$ 24), Romeu e Julieta (R$ 24) e nozes (R$ 26). É de comer rezando e consegue agradar vários paladares, desde aqueles que adoram um doce até os que preferem algo um pouco mais equilibrado.

Onde: R. Passo da Pátria, 821, loja 1, Vila Leopoldina. 91202-2008. Ter. a sáb., 11h/18h30. Dom., 10h30/17h30.