Antes de acelerar, pilotos de F1 relaxam em hotel de luxo

Publicidade

A maioria dos pilotos de Fórmula 1, que disputam o GP de São Paulo no próximo domingo, está hospedada no Palácio Tangará, na região do Morumbi. Dos 20 pilotos do grid, quase todos estão no hotel, dentre eles Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

O Tangará já é uma escolha tradicional entre os corredores. Desde o primeiro ano de funcionamento do hotel, em 2017, o empreendimento tem 100% das reservas focadas em F1 durante a semana do GP – reservas que são realizadas com, no mínimo, 1 ano de antecedência. Por isso, as estrelas do automobilismo não costumam ser incomodados por fãs ou curiosos.

Leia também ‘Superclube’ do BTG vai fechar temporariamente o Teatro Alfa

Suíte onde pilotos de Fórmula 1 estão hospedados Foto: Tangará/Divulgação

Como os pilotos passam muitas horas no autódromo de Interlagos, eles circulam pouco pelo hotel. Um hóspede habitué, que também é ligado ao circo da Fórmula 1, contou que, no ano passado, Hamilton foi o piloto menos visto em áreas comuns – e que Bottas e Leclerc seriam “os mais simpáticos e atenciosos”. Desta vez, já como cidadão honorário brasileiro, a expectativa é que Hamilton fique mais acessível.

Os pilotos relaxam nas melhores suítes do hotel – que tem como destaque a Royal, com diária de aproximadamente R$40 mil, e 530m² de área privativa (sendo 253m² de varanda). Hoje, o Tangará irá sediar um exclusivo baile de gala com a presença dos pilotos e renda revertida para o Instituto Ayrton Senna.





São Paulo ganha hoje mais um rooftop: o Baleia. Ele fica no edifício B32, no coração da Faria Lima

Continua após a publicidade

Abre hoje o baleia Rooftop – localizado no quarto andar do edifício B32, no coração da avenida Faria Lima. O novo restaurante faz parte do grupo Corrientes 348. No comando da casa estão os empresários Jair Coser, seu filho Ângelo Coser e a sócia Mara Santalla. O responsável pelo cardápio é o chef Flávio Miyamura, que já atua no asiático Dasian, instalado no térreo do B32. O menu de coquetéis ficou por conta do mixologista e bartender Marco De La Roche.

Jantar no Notiê teve ‘seleção’ de chefs

Renomados chefs se encontraram no centro histórico de SP para um jantar magno no Notiê, do espaço Priceless, na última sexta: Onildo Rocha, Débora Schornik, Felipe Schaedler, Hervé Witmeur, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira e Saiko Izawa.

Jantar magno no Princeless Foto: Wesley Diego Emes

Um carro que nasceu do mangue e das praias

O artista plástico Eduardo Srur, em parceria com a DHL, apresenta o seu Mangue Car. Trata-se de uma escultura feita com resíduos coletados em mangues e praias. A obra reproduz um carro de F1 – e ficará na Fan Zone de Interlagos

Bloco de Notas

Continua após a publicidade

FESTA NO MUSEU. O MASP organiza hoje a oitava edição da MASP Festa, evento beneficente anual de grande importância para a manutenção das atividades da instituição – com shows de Xênia França e Criolo. O coquetel será realizado pela chef Manuelle Ferraz do restaurante A Baianeira.

MEDICINA. A Academia Nacional de Medicina tem dois novos membros titulares: o imunologista Jorge Kalil e a reumatologista Eloísa Bonfá, ambos professores titulares da Universidade de São Paulo (USP).

COMEMORAÇÃO. O SEEN São Paulo, localizado no 23º andar do Tivoli Mofarrej, comemora hoje o seu quinto aniversário