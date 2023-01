São Paulo ganhará espaço de convivência na região da Paulista com mais de 400 árvores

Daqui a um ano, quando chegar aos 470 anos, a cidade de São Paulo deve ganhar uma área verde de aproximadamente 10 mil m² na região da avenida Paulista, com mais de 400 árvores plantadas e mobiliário urbano assinado pelo premiado Estúdio Campana, dos irmãos Humberto e Fernando Campana.

O boulevard será construído em um trecho das alamedas Rio Claro e das Flores e da rua São Carlos do Pinhal, e as obras terão início ainda no primeiro semestre de 2023.

Já o projeto arquitetônico, batizado de “Sua Rua”, será assinado pelo escritório Levisky Arquitetos I Estratégia Urbana. Ele é o resultado de um acordo entre a Prefeitura e a Associação São Paulo Capital da Diversidade – com o apoio da Cidade Matarazzo e da Brookfield Properties.

O investimento, totalmente privado, para a implementação e a gestão do boulevard será de aproximadamente R$ 125 milhões.

A arquiteta e urbanista Adriana Levisky, responsável pelo projeto, explica que o boulevard levará arte, cultura e educação ambiental de forma gratuita e acessível e servirá também como um espaço de descanso para quem transita diariamente pela região da Paulista – segundo a Associação Paulista Viva, o fluxo diário na região é de mais de 1 milhão de pessoas.

O espaço contará com intervenções urbanas, exposições temporárias, áreas de contemplação e repouso e oferecerá conteúdo educativo sobre o meio ambiente – por exemplo, o público conhecerá um pouco mais de cada espécie de árvore que será plantada ali e também curiosidades sobre a fauna e a flora e as comunidades indígenas da Mata Atlântica.

Para Alexandre Allard, empresário que integra a Associação São Paulo Capital da Diversidade e é o fundador da Cidade Matarazzo, o “Sua Rua” vai “trazer a natureza de volta para a cidade, mostrar como a natureza muda a nossa vida, impacta a felicidade e, mais do que isso, trazer eficiência e quebrar a rotina de estresse numa região tão movimentada como a da Paulista”.