Escritores, produtores e diretores dão ideias para novas versões de Mickey, Minnie e Peter Pan

The New York Times - Se você é do tipo criativo e está lutando para ter sua próxima ideia, não tenha medo: algumas grandes obras, incluindo a versão original do Mickey Mouse, entraram em domínio público na segunda-feira, 1º, nos Estados Unidos.

Cena do filme 'Steamboat Willie' ('O Vapor Willie'), da Disney, que entrou em domínio público no dia 1º de janeiro Foto: NYT / NYT

E se, por outro lado, você prefere que seus personagens da Disney sejam fofos, fofinhos e imutáveis, bem,... você pode querer parar de ler esse texto.

Em 2024, milhares de obras protegidas por direitos autorais publicadas em 1928 entraram em domínio público, após expirar o prazo de 95 anos.

Isso significa que esses personagens e histórias podem ser refeitos – na página, no palco ou na tela – sem permissão. (Finalmente, posso fazer aquele musical de Peter Pan, onde um Peter de meia-idade lamenta dores inexplicáveis nas costas no final do Ato I.)

“É importante para a preservação do nosso registo cultural, para um acesso significativo a obras mais antigas para inspirar a criatividade futura”, disse Jennifer Jenkins, diretora do Centro para o Estudo do Domínio Público da Duke Law School.

O creme de la creme da aula de domínio público deste ano são Mickey Mouse e, claro, Minnie, ou pelo menos versões em preto e branco de nossos roedores estridentes favoritos que apareceram em Steamboat Willie (O Vapor Willie). A Walt Disney Co. é famosa por ser litigiosa e esses direitos autorais cobrem apenas as versões originais do personagem.

O New York Times procurou alguns escritores, produtores e diretores para dar uma ideia do que pode ser desencadeado neste estranho mundo novo.

Guilherme II e Tigrão também?

Ursinho Pooh e Leitão vão se tornar assassinos em novo filme de terror. Foto: Jagged Edge Productions

Tigrão também foi liberado na segunda-feira e poderá em breve se reunir com o Ursinho Pooh no próximo filme de terror do personagem renascido. Sim, você leu certo. Em uma prévia do que poderia estar aguardando outros ícones de 95 anos, o velho urso bobo se tornou um monstro empunhando uma marreta em Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (Ursinho Pooh: Sangue e Mel). A sequência está prevista para fevereiro.

“O original All Quiet on the Western Front (Nada de Novo no Front) foi bom, mas o horror da guerra moderna será muito melhor ilustrado com um remake cruzado onde Mickey e Tigger enganam o Kaiser para que ele enfie a cabeça em um balde de esfregão”, disse Zhubin Parang. , co-produtor executivo de The Daily Show. (Nada de Novo no Front – pelo menos a versão original em alemão do romance – também entrou em domínio público, embora as traduções posteriores não sejam... ainda.)

Ei, 1928 ligou. Ele quer tudo isso de volta

Depois, há J. M. A versão teatral de Barrie de Peter Pan: O Menino que não Queria Crescer, o D.H. O romance de Lawrence Lady Chatterley’s Lover (O Amante de Lady Chatterley), Orlando: A Biography (Orlando: Uma Biografia) de Virginia Woolf, o livro ilustrado de Wanda Gág Millions of Cats e muitos mais.

“Estou bastante irritado em ver que provavelmente teremos mais material de Peter Pan agora”, disse Josh Lieb, escritor e produtor de comédias. “Ninguém gosta de Peter Pan. Na verdade, acho que falo por toda a humanidade quando digo que odiamos Peter Pan e odiamos pessoas que fazem filmes sobre ele.”

Nem todo mundo odeia Peter Pan – desculpe, Josh. Bob Greenblatt, produtor do musical Smash, da Broadway, pediu uma nova adaptação teatral com Daniel Radcliffe como Peter, Lindsay Mendez como Wendy e Jonathan Groff como Capitão Gancho.

O ator Nik Dodani também teve uma ideia para um filme de Peter Pan.

“Quando Wendy conhece Peter, um jovem carismático e aparentemente sem idade, ela é atraída para uma jornada de pesadelo e obsessão, revelando a verdade sinistra por trás de sua eterna juventude”, disse Dodani.

Posso chutar o balde com música também?

Sim você pode! Composições musicais, como a versão original de Mack the Knife, que foi escrita em alemão para uma ópera de Bertolt Brecht chamada The Threepenny Opera, e gravações musicais, incluindo Dippermouth Blues, com Louis Armstrong, também foram liberadas no dia 1º de janeiro.

“Muitas vezes fantasio sobre a era de ouro do sampling, onde você poderia ostensivamente tocar os maiores riffs de todos os tempos impunemente. Estou olhando para você, Can I Kick It?”, disse Ryan Miller, membro fundador da banda Guster, referindo-se à música A Tribe Called Quest.

“Janeiro. O Dia 1, também conhecido como Dia da Emancipação, é agora um ritual anual para cavar nas minas com o mínimo de culpa. Quero dizer, quem não precisa de uma nova versão do Yes! We Have No Bananas? Não responda isso. (A gravação de Yes! We Have No Bananas de Billy Jones estará disponível.)

Ainda não tenho ideias. Ajuda!

Não se preocupe. É de domínio público! Liberdade! Roube! Gordon Greenberg, que dirigirá um musical da Broadway inspirado em Huey Lewis nesta primavera, disse que esta era uma oportunidade para “reimaginar alguns clássicos de novos pontos de vista”.

A dramaturga Lindsey Ferrentino propôs um mashup de títulos.

“Talvez uma produção de Ópera dos Três Vinténs com o personagem Mackie Messer reformulado como Mickey Mouse. Muito brechtiano”, disse Ferrentino. “Mas não me peça para escrever.”

O fumegante Lady Chatterley’s Love r (O Amante de Lady Chatterley) despertou muito interesse. Neil Meron, produtor do musical da Broadway Some Like It Hot (Quanto Mais Quente Melhor), sugeriu uma adaptação musical “imersiva e fluida no gênero” com trilha sonora de Sam Smith.

Karen Chee, redatora de Late Night With Seth Meyers (programa de TV), apresentou Lady Chatterley’s Millions of Cats. Ah, mas vamos detalhar isso! Chee acrescentou: “Uma esposa solitária que renuncia aos momentos sensuais para adotar milhões de gatos”. (Claro.)

De Bob Gale, co-roteirista das versões cinematográfica e musical de Back To The Future (De Volta Para o Futuro): “Mickey é o novo amante de Lady Chatterley ou ele é apenas um voyeur?”

E.M. Tran, um romancista, ficou intrigado com o musical Millions of Cats.

“Apenas dezenas – ou milhões – de gatos fantoches no palco com um casal de idosos cantando e dançando”, disse Tran. (O dramaturgo Kristoffer Diaz concordou, dizendo que o musical “meio que se escreve sozinho”.)

A comediante Gabby Bryan exigiu uma atualização na gravação de The Charleston, mas com Mark Ronson experimentando a versão de James P. Johnson.

“Ele fez disco, fez dança, fez blues, fez country, fez Ken”, disse Bryan, referindo-se a Ronson. “Então eu desafio você, Mark, se esse for o seu nome verdadeiro.”

E se isso ainda não for suficiente para você começar, espere. Durante a próxima década, a liberdade aguarda todos estes personagens: Popeye; Plutão; Pato Donald; King Kong (a versão original do filme); Super homen; Patolino; Bilbo Bolseiro, Gandalf e outros do Hobbit; James Bond; Homem Morcego; e Capitão Marvel.

Mãos à obra, pessoal. E lembre-se: “Liberdade é apenas mais uma palavra para não ter mais nada a perder.”