Fim de semana em SP tem musical sobre Zé Ramalho, Festa do Livro da USP e show de Diogo Nogueira

A programação musical da semana está bastante diversificada. Para quem curte a chamada MPB, a cantora Fafá de Belém vai celebrar seu repertório de sucesso e relembrar músicas que entraram em trilhas de novelas na sexta-feira, 8, no Tokio Marine Hall. Para quem é ligado em samba e pagode, as opções são Ludmilla, no sábado e domingo, no Centro Esportivo Tietê, e Diogo Nogueira, apenas no sábado, no Tokio Marine Hall.

Diogo Nogueira se apresenta em São Paulo Foto: Leo Aversa

No teatro, a vida e obra da cantora Elis Regina são celebradas no musical Elis, A Musical, que volta em cartaz, agora no Teatro Claro Mais. O cantor e compositor Zé Ramalho também ganhou musical, inédito, que estreia no Sesc 24 de Maio.

Confira mais opções de cultura na cidade:

Shows

Silvia Machete

A cantora Silvia Machete Foto: Luca Mazzacappa

7/11, quinta-feira, 21h - A cantora leva ao palco o show Invisible Woman, baseado em seu mais novo álbum, com canções autorais em inglês. Acompanhada por banda, Silvia recebe Peter Buck, guitarrista do REM, como convidado. Quem também sobe ao palco com ela é o músico Alberto Continetino, seu parceiro no disco. Além do repertório inédito, faz parte do show a canção Two Kites, de Tom Jobim. Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. Quanto: R$ 60/R$ 180.

Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém Foto: Tiago Queiroz/Estadão

8/11, sexta-feira, 22h - A cantora celebra a diversidade que sempre marcou seu repertório com um show em que canta músicas que trazem influências do Pará, entre elas, Foi Assim e Pauapixuna, e outras que emplacou em trilhas de novelas, como Coração do Agreste, Filho da Bahia e Nuvem de Lágrimas. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 120/R$ 230.

Liniker

A cantora Liniker faz show do novo álbum, 'Caju' Foto: Caroline Lima

8/11, sexta-feira, 23h - Lançado em agosto, o álbum Caju se destacou rapidamente entre os fãs da cantora e recebeu elogios da crítica. Com sonoridade que transita entre o pop, samba, jazz, house, pagode, arrocha, disco e reggae, o álbum tem entre os destaques as canções Veludo Marrom e Negona dos Olhos Terríveis. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795. Barra Funda. Quanto: (esgotado).

Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert

O espetáculo 'Harry Potter e a Pedra Filosofal in Concert' Foto: Reprodução/ Instagram via @cineconcerts

PUBLICIDADE 9/11, sábado, 20h30 - O espetáculo oficial da franquia exibe o filme em uma tela gigante, em alta definição, enquanto uma orquestra sinfônica composta por 73 músicas executam as partituras exclusivas de John Wiliam, autor da trilha sonora original do filme. A regência será do maestro brasileiro Adriano Machado. Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. Quanto: R$ 380/R$ 600. Diogo Nogueira

O cantor Diogo Nogueira apresenta show com grandes sucessos Foto: Pedro Kirilos/Estadão

9/11, sábado, 22h - Além de sucessos de carreira como Pé na Areia, Alma Boêmia, Clareou e Sou Eu, o cantor incluiu no setlist clássicos do samba. Entre as escolhidos estão Espelho, O Meu Lugar, Andança e Aquele Abraço. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Quanto: R$ 160/R$ 350.

Keane

A banda inglesa Keane se apresenta no Brasil Foto: Universal Music

9/11, sábado, 22h - A banda inglesa de rock alternativo embarca na onda de turnês comemorativas e celebra 20 anos de lançamento dó álbum Hopes and Fears, o de estreia, que se tornou um fenômeno de vendas no Reino Unido. Um dos destaque foi a canção Somewhere Only We Know, que estará no repertório do show. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 380.

Ludmilla

A cantora Ludmilla apresenta seu show de pagode Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O músico Glaucio Cristelo comanda o espetáculo 'Piano Rock' Foto: Cris Monteiro

10/11, domingo, 20h - O pianista brasileiro Glaucio Cristelo, conhecido por um comercial do Rock in Rio 2022 no qual toca piano no deserto, se apresenta acompanhado pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos. No repertório estão hits do pop rock mundial como Take on Me (A-ha), Clocks (Coldplay), Sweet Child O’ Mine (Guns N’ Roses) e Livin’ on a Prayer (Bon Jovi). Onde: Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Quanto: R$ 140/R$ 240.

Benito di Paula e Rodrigo Vellozo

Rodrigo Vellozo e o pai, Benito di Paula, fazem show juntos Foto: Murilo Alvesso

10/11, domingo, 20h; 12/11, terça-feira, 21h30 - Os músicos, pai e filho, mostram o show intimista batizado de Não Precisa Muita Coisa. Eles se revezam em momentos solos e em duo para cantar os sucessos de Benito e faixas dos álbuns mais recentes de ambos, O Infalível Zen e O mestre-sala da minha saudade. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 125/R$ 231.

Moto Perpétuo

O cantor e compositor Guilherme Arantes fez parte do Moto Perpétuo Foto: Alex Silva/ Estadão

11 e 12/11, segunda e terça-feira, 21h - Os três integrantes vivos do grupo, legítimo representante do rock progressivo brasileiro, Guilherme Arantes, Claudio Lucci e Gerson Tatini, se reúnem para comemorar 50 anos do único álbum do Moto Perpétuo. O detalhe curioso é que o show (o primeiro, da segunda-feira) ocorre no mesmo dia, horário e local do que o lançamento original do álbum. Arantes, Lucci e Tatini, além de tocarem, contarem histórias da banda e homenagearem a Egydio Conde e Diógenes Burani Filho, os integrantes que já morreram, também vão autografar a nova edição do LP, relançado pela Três Selos. Onde: Café Piu-Piu. R. Treze de Maio, 134, Bela Vista. Quanto: R$ 100/R$ 200.

Teatro

'Alegria é a Prova dos Nove', com Renato Borghi, estreia no Sesc Pompeia. Foto: Gal Oppido/Divulgação

Alegria é a Prova dos Nove - O ator Renato Borghi chega ao palco do Sesc Pompeia com o espetáculo que revisita a obra de Oswald de Andrade. A peça é baseada em O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, um diário coletivo da garçonnière mantida por Oswald no centro de São Paulo. Borghi fez história no Teatro Oficina com uma montagem de O Rei da Vela – Alegria é a Prova dos Nove faz homenagens a Lina Bo Bardi, arquiteta do Oficina e do Sesc Pompeia, e a Zé Celso. A montagem é realizada pelo Teatro Promíscuo e, além do ator, também tem Elcio Nogueira Seixas, Regina França, Fernanda D’Umbra e os músicos William Guedes, Pedro Birenbaum e Nath Calan no elenco. A direção é de Johana Albuquerque. Quando: De 8/11 a 8/12. Quintas a sábados, 20h; domingos, 17h. Onde: Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 70.

'Azira’i' terá apresentações no Itaú Cultural. Foto: Daniel Barboza/Divulgação

Azira’i - A atriz Zahy Tentehar faz apresentações no Itaú Cultural do solo autobiográfico que lhe conferiu o prêmio de Melhor Atriz no Prêmio Shell 2023. Azira’i narra a relação da mãe de Zahy, Azira’i Tentehar, a primeira mulher pajé da reserva indígena de Cana Brava, no Maranhão. A peça alterna o português e o Ze’eng eté, dialeto do troco tupi-guarani. Zahy é responsável pela dramaturgia ao lado de Duda Rios. Duda é codiretora com Denise Stutz. No sábado, 9, o local também recebe o lançamento do livro Uma conversa sobre ‘Azira’i’ – Um musical de memórias. Quando: De 7/11 a 17/11. Quintas a sábados, 20h; domingos e feriados, 19h. Onde: Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Walter Breda protagoniza 'O Viajante'. Foto: João Caldas/Divulgação

O Viajante - É a última chance de assistir a O Viajante, espetáculo com Walter Breda. Na peça, o artista dá vida a um homem contraditório – a trama é baseada na autobiografia de um homem formado pelos preconceitos machistas do século XX. O texto e a direção é de Zé Rubens Siqueira. Quando: Até 9/11. Quinta, sexta e sábado, 20h. Onde: Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 50.

Musical

'Elis, A Musical' volta em cartaz a São Paulo. Foto: Caio Gallucci/Divulgação

Elis, A Musical - O espetáculo que narra a vida e obra de um dos maiores ícones da música brasileira volta em cartaz a São Paulo. Elis, A Musical perpassa os sucessos e os momentos turbulentos da trajetória de Elis Regina, desde o início de carreira ao disco com Tom Jobim e a maternidade. A montagem é uma versão atualizada em celebração aos 10 anos de estreia do musical, que chegou aos palcos em 2013. As atrizes Laila Garin e Lilian Menezes se revezam no papel da protagonista. A direção é de Dennis Carvalho e o texto, de Nelson Motta e Patrícia Andrade. Quando: De 8/11 a 1º/12. Quintas e sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 19h e 15h. Onde: Teatro Claro Mais SP - Rua Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Quanto: R$ 42/R$ 350.

'O Admirável Sertão de Zé Ramalho' estreia no Sesc 24 de Maio. Foto: Priscila Prade/Divulgação

O Admirável Sertão de Zé Ramalho - Outro grande ícone da música brasileira recebe um musical em sua homenagem neste final de semana. O Admirável Sertão de Zé Ramalho, porém, não é biográfico, mas explora a obra do Bob Dylan do sertão. Elementos de sucessos como Admirável Gado Novo e Chão de Giz ganham vida no palco com um elenco formado por Adriana Lessa, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj, Ricca Barros e Diego Zangado. A direção é de Marco André Nunes e a dramaturgia, de Pedro Kosovski. Quando: De 7/11 a 8/12. Quintas a sábados, 20h; domingos e feriados, 18h. Onde: Sesc 24 de Maio - R. 24 de Maio, 109, República. Quanto: R$ 70.

'Memórias Póstumas de Brás Cubas' volta a São Paulo. Foto: Alex Silva/Divulgação

Memórias Póstumas de Brás Cubas - A comédia musical inspirada em um dos maiores clássicos da literatura brasileira volta a ficar em cartaz em São Paulo. O ator Marcos Damigo faz um solo interpretando o protagonista da obra de Machado de Assis e transporta Memórias Póstumas de Brás Cubas à atualidade. A montagem da adaptação da diretora Regina Galdino, protagonizada por Cássio Scapin, recebeu diversos prêmios. A peça teve uma apresentação no Teatro Arthur Azevedo na quarta, 6, e segue para sessões no Teatro Paulo Eiró, Centro Cultural Olido, Teatro Alfredo Mesquita, Teatro Cacilda Becker e Teatro Flávio Império. Quando: De 6/11 a 30/11. Quartas; conferir horários nos perfis de cada local de apresentação. Onde: Teatro Paulo Eiró (Avenida Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro); Centro Cultural Olido (Avenida São João, 473, Centro Histórico); Teatro Alfredo Mesquita (Avenida Santos Dumont, 1770, Santana); Teatro Cacilda Becker (Rua Tito, 295, Lapa); Teatro Flávio Império (Rua Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaiba). Quanto: Grátis.

Musical 'A Bela e a Fera' recebe uma roupagem de Natal. Foto: Laio Rocha/Divulgação

A Bela e a Fera – um Especial de Natal - Para as crianças, a história de A Bela e A Fera ganha uma versão especial de Natal. Na trama, o príncipe fica triste e amargurado depois de ser transformado em Fera perto do Natal. Ele, porém, terá o destino mudado depois da chegada de Bela em seu castelo. Beatriz Poza e Thiago Darcia interpretam o casal protagonista. A direção é de Sandro Chaim e o texto, de Walter Jr. Quando: De 9/11 a 22/12. Sábados, 16h30; domingos, 15h. Onde: Teatro Procópio Ferreira - R. Augusta, 2823, Cerqueira César. Quanto: R$ 100/R$ 130.

Circo

São Paulo recebe Festival do Circo. Foto: Adriano Escanhuela/Divulgação

17º Festival de Circo SP - Para celebrar a arte circense paulista, a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) promove mais uma edição do Festival de Circo. Ao todo, são mais de 40 apresentações gratuitas. Na programação, estão performances de palhaçaria, malabarismo e ilusionismo. Confira a agenda aqui. Quando: De 9/11 a 17/11. Onde: Mundo do Circo SP (Parque da Juventude) - Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. Quanto: Grátis.

Cinema

‘Ainda Estou Aqui’ e mais estreias da semana nos cinemas Foto: Sony/Divulgação

Ainda Estou Aqui - A aguardada estreia do filme que vai representar o Brasil no Oscar ocorre nesta quinta, 7. O comentado longa de Walter Salles, ovacionado no Festival de Veneza, conta com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello no elenco principal. Ainda Estou Aqui se passa Rio de Janeiro, início dos anos 1970, quando o País enfrentava o endurecimento da ditadura militar. A trama é baseada no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. Quando: A partir de 7/11. Onde: Nos cinemas.

Cinemateca faz mostra em homenagem a Fernando Sabino. Na foto, 'Encontro Marcado com Fernando Sabino'. Foto: Cinemateca/Divulgação

Mostra 100 anos de Fernando Sabino - Em parceria com o Instituto Fernando Sabino, a Cinemateca promove a Mostra 100 anos de Fernando Sabino com exibição de adaptações cinematográficas de livros para celebrar o centenário do escritor. Dentre os longas que fazem parte da programação, estão Encontro Marcado com Fernando Sabino e O Homem Nu. Veja a programação completa aqui. Quando: De 7/11 a 10/11. Onde: Cinemateca Brasileira - Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

MIS realiza Mostra de Cinema Húngaro. Foto: MIS/Divulgação

Mostra de Cinema Húngaro - Em parceria com o Consulado Geral da Hungria em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove a Mostra de Cinema Húngaro com sessões de três filmes do país. Os longas Semmelweis (2023), de Lajos Koltai, Um por todos (2021), de András Pires Muhi, e Sangue nas águas (2006), de Krisztina Goda, fazem parte da programação. Veja os horários das sessões aqui. Quando: De 7/11 a 8/11. Onde: MIS - Av. Europa, 158, Jardim Europa. Quanto: Grátis.

Alain Delon em 'O Sol Por Testemunha', adaptação de 'O Talentoso Ripley' feita em 1960 e que viraria outro filme em 2000 Foto: Paris Film

Festival Varilux de Cinema Francês - A capital paulista recebe a 15ª edição do evento que traz grandes produções da França. Estão previstas na programação 19 películas inéditas, algumas delas premiadas e que estiveram nos prestigiados festivais de Cannes, Veneza e San Sebastián. Também haverá convidados especiais, omo os diretores Matthieu Delaporte e Xavier Legrand; as atrizes Marie-Josée Croze e Jeanne Boudier; os atores Raphaël Personnaz e Patrick Mille e o roteirista Marc Salbert. A homenagem da edição será dedicada a Alain Delon, morto em agosto. Confira a programação completa aqui. Quando: De 7/11 a 20/11. Onde: Cine Marquise, Cine LT3, Cinemark Iguatemi, Cinépolis Jardim Pamplona, Espaço de Cinema Augusta, Cinesystem Frei Caneca, Cinesystem Pompeia, Kinoplex Itaim e REAG Belas Artes. Quanto: Grátis. (LEIA MAIS)

Festival de Cinema Italiano começa em 7 de novembro. Foto: Indiana Production/Divulgação

Festival de Cinema Italiano - A capital paulista também recebe o Festival de Cinema Italiano com grandes produções da Itália. Ao todo, 18 produções inéditas e 14 clássicas fazem parte da programação. O evento faz uma homenagem às comédias do país e a nomes como Totò, Roberto Benigni e mais. A abertura ocorre nesta quinta, 7, no Auditório Oscar Niemeyer, no Ibirapuera. Quando: De 7/11 a 8/12. Onde: Petra Belas Artes, Centro Cultural Banco do Brasil, CINUSP (cinema da USP), Escola Eugênio Montale e Circolo Italiano di San Paolo. Quanto: Grátis.

Literatura

Mais uma edição da Festa do Livro da USP ocorre em São Paulo. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Festa do Livro da USP - A 26ª edição da tradicional feira na Universidade de São Paulo (USP) ocorre neste final de semana. Ao todo, 226 editoras participam do evento, que oferece desconto mínimo de 50% sobre o preço de capa dos exemplares e mais de 150 mil títulos à venda. As novidades deste ano são a presença inédita de 18 editoras argentinas e a implantação de um sistema de busca que facilita a procura por livros específicos. Para ver os títulos que estarão presentes da Festa do Livro da USP, basta acessar aqui. Quando: De 7/11 a 10/11. Onde: Av. Prof. Mello Moraes, travessa C, Cidade Universitária. Quanto: Entrada gratuita.

Exposição

Foto da exposição 'Eu mesmo, Carnaval', na Casa Mário de Andrade Foto: Casa Mário de Andrade

Eu mesmo, Carnaval - Inspirada pelo enredo do desfile de 2024 da escola Mocidade Alegre, a mostra explora a relação do escritor Mário de Andrade com o carnaval paulistano, sobretudo na região do bairro da Barra Funda, onde fica a Casa Mário de Andrade, recém-reformada. Os visitantes poderão ver de perto as fantasias usadas no desfile e conhecer os quesitos que levaram a Mocidade ser campeã. O título da exposição é inspirado no poema Carnaval carioca, escrito por Mário de Andrade em 1923. A curadoria é assinada por Arthur Major, pesquisador da Casa Mário de Andrade, e Fábio Parra, do departamento de comunicação e cultural do G.R.C.E.S. Mocidade Alegre. Quando: De 9/11 a 31/5/25. 3ª a domingo, 10h/17h30. Onde: Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda. Quanto: Gratuito.

Retrato ficcional feito com inteligência artificial de Maria Bandeira Foto: Giselle Beiguelman

Venenosas, Nocivas e Suspeitas - A mostra reúne 30 trabalhos inéditos da artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Giselle Beiguelman. Com ajuda da inteligência artificial, ela criou obras que relacionam plantas proibidas e demonizadas a mulheres apagadas da história da ciência e da arte. Entre as plantas selecionadas estão a beladona, que aparece em histórias de bruxaria, a papoula, que dá origem ao ópio, e cannabis, ainda em discussão na sociedade. Entre as mulheres retratadas estão Maria Bandeira (1902-1992), primeira botânica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Maria Sybilla Meriam (1647-1717), pesquisadora alemã que publicou um livro sobre insetos e plantas no Suriname após uma expedição autofinanciada, e Marianne North (1830-1890), naturalista e ilustradora inglesa, que participou de diversas expedições científicas. A curadoria é de Eder Chiodetto. Quando: 6/11 a 20/4/25. De 3ª a dom., 10h/20h. Onde: Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, Bela Vista. Quanto: Gratuito.

Obra da artista Juliana Cerqueira Leite Foto: Filipe Berndt

Outras Simetrias - Na mostra inédita, escultora brasileira radicada em Nova York Juliana Cerqueira Leite usa a escultura para explorar o corpo humano e estabelecer novos conceitos que questionam sua estabilidade. As obras são feitas de ataduras e, segundo Bianca Coutinho Dias, que assina texto crítico sobre a exposição, as obras da artista remetem ao pensamento filosófico que explora a conexão com o corpo. Quando: De 7/11 a 21/12. De 3ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 10h/17h. Onde: Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jardins. Quanto: Gratuito.









