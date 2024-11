Fim de semana em SP tem show de Linkin Park e festival gratuito na Biblioteca Mário de Andrade; veja

O grande destaque da programação musical deste fim de semana é a banda de rock americana Linkin Park, que volta aos palcos depois de sete anos e faz dois shows no Allianz Parque, nos dias 15 e 16. Já o festival Juntas, com line-up 100% de mulheres, ocupa o Parque Villa-Lobos na sexta-feira, 15, com shows de Pitty e Assucena.

Linkin Park faz duas apresentações em São Paulo Foto: James Minchin III

PUBLICIDADE Para os mais nostálgicos, há a apresentação da banda americana Kool & The Gang, de hits como Celebration e Cherish no Espaço das Américas, na sexta-feira, 15. Durante a semana, também há a aguardada estreia de Torto Arado - O Musical, baseado na obra de Itamar Vieira Junior. O espetáculo chega ao Sesc 14 Bis depois de temporadas de sucesso em Salvador.

Como sugestão de passeio, há o IV Festival Mário de Andrade, evento gratuito promovido pela Biblioteca Mário de Andrade. O festival conta com uma feira de livros com 40 editoras e uma programação com shows de nomes como Boogarins, Alice Caymmi, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e Jup do Bairro.

Confira a programação completa:

Shows

Thiago Arancam

Thiago Arancam Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

14/11, quinta-feira, 21h - O cantor faz o encerramento da turnê Tributo Três Tenores, na qual homenageia o trio que era formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo. O repertório inclui canções como O Sole Mio, de Giovanni Capurro; Nessun Dorma, de Giacomo Puccini, Granada; de Agustín Lara; e Perhaps Love, de John Denver. Onde: Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. Quanto: R$ 120/R$ 170.

Marina Sena

Show de Marina Sena no festival Primavera Sound em 2023. Foto: Taba Benedicto/Estadão

14/11, quinta-feira, 22h - Celebrada como um dos grandes nomes do pop brasileiro atual, a cantora faz show da turnê Vício Inerente, que também é o nome de seu mais recente álbum. Entre os destaques estão Dano Sarrada, que faz parte da trilha da novela Mania de Você. Marina também deve cantar algo do repertório de Gal Costa, a quem vem homenageando em seus shows. Onde: Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Quanto: (esgotado).

Juntas Festival

A cantora Pitty se apresenta no Parque Villa-Lobos Foto: Taba Benedicto/Estadão

15/11, sexta-feira, 11h/22h - A terceira edição do festival que apresenta line-up 100% de mulheres terá shows de Pitty, MC Luanna, Helena Serena, Mari Froes, Pagode da Dessa, Assucena, Mana Bella e DJ Renata Corr. Além da música, o evento também tem talks, área de gastronomia diversificada e espaço de ativações de marcas. Onde: Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Quanto: Gratuito. Toquinho e Camilla Faustino

A cantora Camilla Faustino e o músico Toquinho Foto: Phillipe Guimarães

15/11, sábado, 20h e 22h30 - O músico Toquinho, acompanhado pela cantora Camilla Faustino, apresenta o show Coração de Mulher, nome de uma de suas novas canções. Os dois, juntos a Ivâni Sabino no baixo e Pepa D’Elia na bateria, também mostram os grandes sucessos da carreira do violonista, muitos deles compostos em parceria com Vinicius de Moraes. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação. Quanto: R$ 280/R$ 340.

Linkin Park

A banda de rock americana faz dois shows no Brasil Foto: James Minchin III

A banda Kool & The Gang faz show de sucessos Foto: Joshua Atkins

15/11, sexta-feira, 22h - Dona do hit Celebration, conhecido aqui no Brasil por ser tema do programa Amaury Jr., a banda americana surgida nos anos 1960 apresenta ainda outros sucessos, entre eles, os funks Jungle Boogie e Ladies’ Night e a baladona Cherish. Robert Kool Bell, um dos fundadores da banda, segue à frente do baixo. Onde: Espaço Unimed. Rua Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 440/R$ 820.

Prettos

A dupla Prettos faz show que homenageia Cartola Foto: blackops

15/11, sexta-feira, 18h; 16/11, sábado, 20h; 17/11, domingo, 18h - Os irmãos Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, que formam a dupla Prettos, celebram a obra de Cartola no show Um Brinde ao Mestre Cartola. A base será o álbum que o compositor mangueirense lançou em 1974, que traz clássicos como Alvorada, Acontece, Tive Sim, Disfarça e Chora, O Sol Nascerá, entre outros. Onde: Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Marcelo D2

O cantor e compositor Marcelo D2 faz show gratuito Foto: Taba Benedicto/ Estadão

16/11, sábado, 16/22h - O cantor e compositor é um dos artistas que se apresentam na festa de encerramento da quinta edição do NaLata Festival Internacional de Arte. Quem também participa é o grupo Pagode na Lata, projeto musical idealizado para propiciar cultura e lazer, geração de renda e saúde mental para os frequentadores do território conhecido como Cracolândia. Onde: R. Cardeal Arcoverde, 2.910, Pinheiros. Quanto: Gratuito (retirar ingresso on-line).

Guilherme Arantes

O cantor e compositor Guilherme Arantes apresenta seus principais sucessos Foto: Alex Silva/Estadão

16/11, sábado, 20h - Acompanhado por banda, o cantor e compositor, um dos maiores hitmakers do Brasil, faz um apanhado de sua carreira de quase 50 anos e toca sucessos como Planeta Água, Amanhã, Cheia de Charme e Meu Mundo e Nada Mais. Arantes ainda mostra sua nova composição, O prazer de viver para mim é você. Onde: Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Festival Fado

Antônio Zambujo se apresenta no Festival Fado Foto: Kenton Thatcher

19/11, terça-feira, 21h - A edição de 2024 do festival celebra os 50 anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura em Portugal. Na mesma noite, sobem ao palco o cantor e compositor António Zambujo, que recentemente lançou o álbum Prenda Minha em parceria com o violonista brasileiro Yamandu Costa, e a cantora e atriz Raquel Tavares, representante do fado. Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. Quanto: R$ 80/R$ 180.

Teatro

Cena de 'A Casa de Bernarda Alba', da companhia Os Satyros. Foto: Cristiano Pepi/Divulgação

Festival Satyrianas - O tradicional evento promovido pela companhia Os Satyros realiza uma edição especial em comemoração aos 25 anos de festival. Ao todo, são 400 atrações em 78 horas de programação ininterrupta. Além da Praça Roosevelt, as apresentações também ocorrem em outros espaços culturais, como no recém-inaugurado Teatro Cultura Artística. Dentre os destaques, estão as apresentações das companhias Ballet Stagium e Cisne Negro Cia de Dança e a performance AutoPeças, com textos de Sérgio Roveri, que ocorre no interior de veículos. Veja a programação completa aqui. Quando: De 14/11 a 17/11. Onde: Veja os locais de cada apresentação aqui. Quanto: Grátis ou “pague quanto puder”.

'Cabo Enrolado' está em cartaz no Sesc Belenzinho. Foto: Wes Barba/Divulgação

Cabo Enrolado - É a última chance de assistir à peça da Cia Graxa no Sesc Belenzinho. O espetáculo traz a perspectiva de um entregador de aplicativo e discute temas como mobilidade urbana e trabalho. Julio Lorosh é responsável pela atuação, texto e direção. Quando: Até 17/11. Sexta e sábado, 21h30; domingo, 18h30. Onde: Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Quanto: R$ 50.

'Por que Desdêmona Amava o Mouro?', peça inédita de Tennessee Williams, está em cartaz no Sesc Santo Amaro. Foto: Ronaldo Gutierrez /Divulgação

Por que Desdêmona Amava o Mouro? - Também é a última chance de assistir à adaptação do conto de Tennessee Williams no Sesc Santo Amaro. O autor escreveu Por que Desdêmona Amava o Mouro? provavelmente entre 1939 e 1943, mas a publicação só veio em 2019, graças ao trabalho do dramaturgo Tom Mitchell, que também adaptou a obra ao teatro. A trama traz uma famosa atriz de Hollywood, Helen, que se apaixona pelo roteirista Kip. À frente de seu tempo, Williams refletiu sobre temas como misoginia, racismo e homofobia com o texto. No elenco, Alfredo Tambeiro, Camila dos Anjos, Luis Marcio Arnaut e Matilde Mateus Menezes. A direção é de Noemi Marinho. Quando: Até 17/11. Quinta, 21h; sexta e domingo, 18h; sábado, 20h. Onde: Sesc Santo Amaro - R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Quanto: R$ 60.

Musical

'Torto Arado - O Musical' estreia no Sesc 14 Bis. Foto: Caio Lirio/Divulgação

Torto Arado - O Musical - Depois do sucesso de temporadas em Salvador, o musical inspirado na obra de Itamar Vieira Junior chega a São Paulo na próxima quarta, 20. A trama acompanha as irmãs Bibiana e Belonísia, que enfrentam um acidente na infância e vivem em condições análogas à escravidão. O elenco é protagonizado por Larissa Luz, Bárbara Sut e Lilian Valeska. A direção é de Elisio Lopes Junior, que assina a dramaturgia com Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo. A venda online dos ingressos já está esgotada, mas ainda é possível comprar nas bilheterias das unidades do Sesc. Quando: De 20/11 a 15/12. Quintas, sextas e sábados, às 20h; domingos, 18h. Onde: Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista. Quanto: R$ 60.

Cinema

O cineasta Bruce LaBruce, homenageado na 32ª edição do Festival MixBrasil. Foto: Festival MixBrasil/Divulgação

Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade - O maior evento cultural LGBT+ da América Latina chega à 32ª edição. Ao todo, 93 filmes de 32 países e de 12 estados brasileiros fazem parte da programação. O Festival MixBrasil também conta com música, experiências XR, literatura, games, performances e moda. Dentre os destaques, estão as exibições de Tudo Vai Ficar Bem, de Ray Yeung, A Rainha dos Meus Sonhos, de Fawzia Mirza, e Sebastian, de Mikko Mäkelä. O cineasta Bruce LaBruce é o grande homenageado da edição. Ele receberá o prêmio Ícone Mix e uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), Bruce LaBruce: sem censura. Veja a programação completa aqui. Quando: De 13/11 a 24/11. Onde: Cinesesc, Centro Cultural São Paulo, Spcine Olido, MIS (Museu da Imagem e do Som), Teatro Sérgio Cardoso, IMS (Instituto Moreira Salles), Biblioteca Mário de Andrade, Ocupação Artemisia/naUapi, Galeria Vermelho e Galeria Piege. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Reag Belas Artes faz sessões sonorizadas de 'Belas Sonoriza – Kill Bill - Vol 1'. Foto: Reag Belas Artes/Divulgação

Belas Sonoriza – Kill Bill - Vol 1. - O clássico Kill Bill - Vol 1., de Quentin Tarantino, ganha duas sessões com música ao vivo no Reag Belas Artes. A banda responsável pela sonorização será a Laikabot, composta por Vivi Isoda (vocal, sintetizador e efeitos), Gil Tokio (bateria e percussão), Marcos Kyoto (guitarra e violão) e Bruna Tiemi (baixo e flauta). Os músicos, além da trilha sonora do longa, também tocarão músicas atuais e de outros filmes de Tarantino. Quando: 16/11, sábado, 14h; 17/11, domingo, 14h, 17h e 20h. Onde: Reag Belas Artes - Rua da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 70.

Literatura

Biblioteca Mário de Andrade promove IV Festival Mário de Andrade. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

IV Festival Mário de Andrade - O evento gratuito promovido pela Biblioteca Mário de Andrade chega a mais uma edição em São Paulo. Ao todo, 40 editoras fazem parte da feira do livro do festival. Neste ano, o evento celebra os 100 anos do primeiro Manifesto Surrealista, de André Breton. Além da feira de livros, o Festival Mário de Andrade também conta com mesas de debate, rodas de conversa, espetáculos teatrais, shows e exposições. Dentre os nomes que fazem parte da programação, estão Boogarins, Alice Caymmi, Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo e Jup do Bairro. Confira a agenda completa aqui. Quando: De 15/11 a 17/11. Sexta, sábado e domingo, das 10h até 21h. Onde: Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade (Rua da Consolação, 94, República), Praça das Artes (Av. São João, 281, Centro Histórico de São Paulo) e Praça Dom José Gaspar (Pç Dom José Gaspar, República). Quanto: Grátis.

Exposição

Projeção em 3D de um dos ambientes da exposição 'Uma Homenagem ao Rei Pelé' Foto: Divulgação Multiverso Experience

Uma Homenagem ao Rei Pelé - A mostra imersiva homenageia a vida e a obra de Pelé (1940-2022), um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Com abertura em 19 de novembro, dia que marca os 55 anos do milésimo gol do atleta, a exposição tem 15 ambientes alocados em um espaço de 2 mil metros quadrados. Em um deles, camisas, bolas, faixas e medalhas da coleção particular de Antonio Bulgarelli, empresário que foi um grande amigo do jogador, jamais expostas anteriormente. Outros - todos apoiados pela tecnologia , passeiam pela infância de Pelé e lugares onde ele frequentou, como uma barbearia em Santos. Os visitantes ainda terão a oportunidade de aparecer em uma capa de revista ao lado do rei. A curadoria é do jornalista e pesquisador Marcelo Duarte. Quando: A partir de 19/11. De 3ª a domingo, 10h/21h. Onde: Multiverso Experience. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros. Quanto: R$ 80.

Peça que está na exposição 'Viagem ao Centro da Terra' Foto: Thomas Susemihl

Viagem ao Centro da Terra - A exposição inédita da artista Denise Milan, com curadoria de Marcello Dantas, traz 18 obras feitas com minerais, entre eles quartzo, basalto, ametistas, cristais, quartzo rosa e gipsita. Com expografia que remete à formação de uma caverna, a mostra tem como objetivo levar os visitantes para o centro da Terra. Tudo resultado de uma pesquisa de mais de 40 anos da artista. Quando: 3ª a domingo, 9h/20h. Até 9/2/25. Onde: Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. Quanto: R$ 40.

Fotografia da série 'Cui Cui' (2005), da fotógrafa Rinko Kawauchi Foto: Rinko Kawauchi

A vida que se revela - A mostra exibe quatro séries de fotografias feita pelas fotógrafas japonesas Rinko Kawauchi (1972) e Tokuko Ushioda (1940) que retratam momentos familiares e a intimidade de seus lares no Japão. São cenas cotidianas de suas famílias, sempre com um olhar poético. A exposição é uma parceria com o Kyotographie International Photography Festival. Quando: De 19/11 a 13/4/25. 3ª a 6ª, 10h/18h; sábados, domingos e feriados, 10h/19h. Onde: Japan House São Paulo. Avenida Paulista, 52, Bela Vista. Quanto: Gratuito (reserva on-line).

Quadro de Antonio Ballester Moreno que faz parte da exposição 'Água (verde)' Foto: Estúdio em obra