A Galeria do Rock inaugura neste sábado o seu bar temático e oficial

A Galeria do Rock lança hoje o seu mais novo bar temático e oficial.

O espaço conta com um ambiente inspirado nas decorações intimistas e nostálgicas da capital paulista nos anos 90.

Para o lançamento, o bar organiza uma festa neste sábado, dia 9, às 17h. O evento será aberto ao público.

Bar na Galeria do Rock. Foto TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

A música ficará a cargo do DJ KL Jay. Também estará presente no evento o artista plástico Ciro Schunemann, com diversas peças em exposição.

Localizado em um dos centros comerciais mais famosos da capital, o estabelecimento terá capacidade para 80 pessoas . O menu foi idealizado pelo chef Deivid Marques, responsável também pela cozinha do Boteco 28, no Farol Santander.

Serviço