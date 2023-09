Ricardo Almeida comemora 40 anos da marca com o lançamento de uma websérie

Em celebração aos seus 40 anos, a marca Ricardo Almeida produziu uma websérie para contar sobre sua trajetória no cenário da moda nacional.

Com seis episódios, a produção conta com a participação de nomes como Reynaldo Gianecchini, Walter Rodrigues, Lilian Pacce, Antonio Camarotti, entre outros que fizeram parte dessa história e são homenageados, como o ator Raul Cortez.

Marca Ricardo Almeida comemora 40 anos Foto: Claudio Gatti

Desfiles, campanhas, relatos e depoimentos de amigos e colaboradores são mostrados sob um novo ponto de vista, fazendo o público enxergar como tudo foi feito por trás das máquinas de costura.

Um dos episódios conta sobre a nova marca RA2, liderada pelos filhos mais novos Ricardinho e Arthur Almeida em sociedade com Gabriel Pascolato.

A websérie está disponível a partir desta quarta-feira (6 de setembro) no canal oficial da marca no Youtube e no perfil do Instagram.