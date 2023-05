Apesar das críticas por atuação em ‘Travessia’, Jade Picon promete seguir com carreira de atriz

Com o fim da novela Travessia, Jade Picon pode avaliar com mais profundidade todo o processo de evolução profissional e pessoal que viveu com sua estreia como artista. Nesta entrevista ao repórter João Ker, ela revela como lidou com as críticas sobre o trabalho: “Não foi algo fácil”.

Desde que seu nome foi anunciado como destaque no elenco de Travessia, a influenciadora/atriz enfrentou críticas que foram do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro aos milhares de seguidores online. A maioria delas apontava que, aos 21 anos, Jade não teria experiência ou estudo suficiente para carregar o papel.

“Não é algo que tira a minha paz, mas me faz pensar onde melhorar, onde dar razão a alguma opinião e transformar isso em algo bom”, diz a atriz, afirmando que aprendeu a ter “resiliência” e lidar “de forma muito saudável” com o sucesso. “Jamais deixei e vou deixar de viver um sonho por opinião alheia”, afirma. Leia a entrevista a seguir:

Jade Picon enfrentou críticas com 'resiliência' Foto: GABRYEL SAMPAIO

Travessia chegou ao fim. O que achou do arco vivido pela Chiara?

Ter a Chiara como meu primeiro papel foi transformador. A história é intensa, ela passou por diversos problemas e mistérios familiares que mudaram a vida dela. Achei linda a maneira como foi mostrado esse amadurecimento e a força que ela teve. Do início ao final, temos outra Chiara, mas com a mesma essência, madura e com os pés no chão. Foi muito lindo dar vida a essa história, me deixou super feliz e realizada. Não mudaria nada.

Como foi viver essa experiência?

Foi uma experiência em que mergulhei de corpo e alma. Parei praticamente tudo o que estava fazendo, mudei de cidade e parei com a minha marca por um tempo para realmente me dedicar 100%. O ritmo intenso já era algo que eu esperava e fui me adaptando ao longo dos meses. Hoje, posso dizer que valeu a pena.

Qual foi a sua cena preferida?

A minha cena favorita de Travessia está no último capítulo. Praticamente todas as minhas cenas do último capítulo são as minhas favoritas. Foram com certeza as mais difíceis e emocionantes que gravei.

O que mudou na Jade de outubro para a Jade de hoje?

Mudou bastante coisa, o que é natural. Aprendi muito no processo, aproveitei essa oportunidade do início ao fim. Pude amadurecer e crescer junto com a personagem, algo que foi muito especial. Pude me conhecer de outras formas, não sou mais a mesma Jade da primeira cena gravada. O maior aprendizado que levo é a resiliência, uma força que você escolhe ter internamente em um momento difícil. O início da minha travessia foi turbulento, com muitas críticas, e não foi algo fácil pra mim. Mas era algo que eu sabia que precisava passar, para me fortalecer e me dedicar. Pude tirar das críticas algo bom. Toda essa resiliência se transformou hoje em gratidão.

Jade Picon foi Chiara em Travessia Foto: TV GLOBO/ESTEVAM AVELLAR

Você lida com a opinião pública há anos. Sentiu diferença ao enfrentar os comentários agora, como atriz?

Realmente, lidar com a opinião pública é algo que faço desde criança, que foi me calejando e me dando inteligência emocional para lidar da melhor forma possível. De fato, muita coisa mudou. Hoje, lido de uma forma saudável com o sucesso. O que não tem fundamento, que é ataque, descarto.

Muitas pessoas te criticaram no início, mas depois elogiaram sua evolução na pele da Chiara. Como foi navegar por isso?

Nesses anos todos lidando com internet, percebi que eu tinha que ter um olhar mais acolhedor comigo mesma, o que faz com que o processo de navegar tudo isso seja menos difícil. Foi quase um ano imersa no projeto, buscando aprender e melhorar a cada cena. Estou muito orgulhosa e, mais que isso, foi despertada uma nova paixão na minha vida, que é atuar.

Com o fim da novela, quais são os seus planos para a carreira?

Com certeza, quero seguir na carreira de atriz e seguirei com os estudos, em busca de me lapidar para entregar o melhor resultado que eu puder, sempre. Com o fim da novela, agora é um momento de respirar um pouco e planejar. Vou manter os estudos e analisar os próximos passos, mas também preciso olhar as outras vertentes da minha carreira que ficaram em segundo plano por conta da novela e necessitam da minha atenção.

Se pudesse escolher um tipo de personagem no futuro, qual seria?

Gosto de pensar que não escolhi a Chiara, a Chiara me escolheu. Acredito que é exatamente isso que vai acontecer.

