As festas de fim de ano e a inflação do espumante; saiba quanto o preço da bebida já subiu

Nesta época do ano, o consumo de espumantes cresce consideravelmente. Existem desde versões de espumantes mais baratinhos (que podem ser encontrados por um pouco mais de R$ 20) e aqueles que passam dos R$ 100. Já em relação à champanhe de verdade (aquelas produzidas na região de Champanhe, no norte da França), os valores são muito mais elevados.

De acordo com dados do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe, o espumante teve aumento de preço de 3,52% neste ano na comparação com dezembro do ano passado (considerando as bebidas produzidas no Brasil e também as que vem de fora).

Consumo de espumantes aumenta neste período do ano Foto: LEO MARTINS

A alta pode inibir o paladar de alguns, mas pesa a favor o fato de ela ter sido menor que a inflação medida pelo IPCA. E ainda significa pouco mais de um terço do que já havia subido no último ano. Na comparação de dezembro de 2022 contra 2021, o espumante saltou 10,25%.