Associação de bairro dos Jardins faz abaixo-assinado pedindo enterramento de fiação elétrica

“Não importa quando começamos; o essencial é que o primeiro passo seja dado. Não podemos aceitar a inércia, permitindo que a questão do aterramento dos fios se perca ao longo do tempo, até que ocorram casos iguais ou semelhantes aos que se viram no último temporal. As soluções estão ao nosso alcance, e a ação deve começar pelas áreas mais críticas, como as principais avenidas, onde o impacto será imediato”, diz Fernando Sampaio, presidente da AME Jardins.

Só na região central de São Paulo, seriam necessários R$ 20 bilhões para enterramento dos fios, estima a Prefeitura. Também não há consenso sobre quem ficaria responsável por arcar com todo este custo.