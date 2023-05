Rainer Cadete, ator de ‘Terra e Paixão’, lança música com Vanessa da Mata

No elenco da nova novela das 21h da TV Globo, Rainer Cadete também se prepara para lançar a última faixa do seu projeto musical Leves e Reflexivas.

Criada junto com o músico mineiro Renato Luciano, a dupla libera o single “Farinha do Mesmo Saco” em parceria com Vanessa da Mata. A música chega em todas as plataformas de streaming e com clipe no canal oficial da dupla no YouTube nesta sexta-feira, dia 19.

Rainer Cadete lança 'Farinha do Mesmo Saco' com Vanessa da Mata e Renato Luciano Foto: RAFAEL TRINDADE

”Essa música surgiu muito do questionamento dessa hierarquia que existe no mundo, dessa sociedade que tem tantas medições de valor da vida. Então, de uma maneira leve e reflexiva, a gente colocou em música esse desejo de sermos iguais por sermos diferentes. Entendendo e respeitando a diferença, vamos conseguir caminhar”, revela Rainer.

Veja Vídeo de uma das músicas do projeto: