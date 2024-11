Balneário Camboriú terá novo empreendimento imobiliário com viés sustentável

Outro atrativo é uma bateria de filtros que será implantada na construção. De acordo com o Fischer Group - que traz o projeto para o Brasil -, o aparato garantiria água filtrada em todo o condomínio mesmo em caso de falhas no fornecimento pelo município. O grupo também promete a instalação de sensores de CO2 que vão dar informações sobre a qualidade do ar e a possível renovação do ar conforme níveis de CO2 detectados.

Segundo a construtora, os filtros e tecnologia de renovação de ar garantirão a pureza, superior ao ambiente externo, em todos os apartamentos.

O Fisher Group prevê Valor Geral de Vendas (VGV) em R$ 100 milhões.