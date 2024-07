Best-seller do ‘The New York Times’ sobre máfia italiana chega ao Brasil

O best-seller do The New York Times, escrito pelo jornalista Stephan Talty, traz, por meio de uma narrativa em estilo “true crime”, um panorama dos crimes que assolavam Nova York por volta de 1903 e foca na cruzada do detetive ítalo-americano Joseph Petrosino contra a associação criminosa “Sociedade da Mão Negra”.

Durante o período, crianças – filhos de imigrantes italianos – foram sequestradas, e dezenas de inocentes foram mortos a tiros. Juízes, senadores, milionários e senhoras também eram ameaçados com mortes horrendas - A Mão Negra também traz cartas com imagens ameaçadoras, como crânios, armas e facas pingando sangue.