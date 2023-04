‘Bilhões de galáxias’ inspiram lado místico de Jorge Vercillo nos 30 anos de carreira

Entusiasta da ufologia, Jorge Vercillo diz que não tem fé cega em uma religião só e que questionar dogmas é forma de crescimento espiritual. Ele comemora 30 anos de carreira com a turnê nacional Raça Menina. A estreia será amanhã em São Paulo, no Tokio Marine Hall. Veja o bate-papo com o cantor sobre o seu lado místico:

O cantor Jorge Vercillo. Foto: Mari Righez

Você acredita em vida inteligente fora da terra?

Sim, com certeza. Na verdade, a minha dúvida é se existe vida inteligente na terra. O telescópio Hubble já demonstrou há décadas que só na Via Láctea existem mais de 200 bilhões de estrelas e agora o Telescópio Espacial James Webb vem comprovar que são mais de 400 bilhões de estrelas e sóis iguais ao nosso só na Via Láctea, com bilhões de galáxias maiores ou iguais à nossa espalhadas pelo universo da terceira dimensão.

Vai ter algo místico no show?

O show todo. A música Fênix é teosófica, agnóstica. A própria canção Raça Menina vai entrar no show com projeções de Stanley Kubrick, que é o diretor e criador do filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, que mostra aquele monólito junto com o homem de Neandertal. As projeções vão mostrar a evolução da humanidade. E a música fala dessa junção de raças. Acredito que não existe crescimento espiritual sem questionamento e sem quebras de dogmas. Acho que não se deve seguir uma religião só porque falaram que deve segui-la, sabe? Aquela fé cega? Eu me reservo o direito de me libertar disso, de pensar por mim mesmo.

Qual é a sua fé?

Continua após a publicidade

A minha fé é no ser humano e na vida. Para mim, o universo é Deus. Ele ensina a gente a ser uno e diverso ao mesmo tempo. E quando mergulhei na ufologia, na vida extraterrestre, eu encontrei a civilização humana que é uma raça extraterrestre, cósmica, jovem e criança.