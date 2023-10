Botox, aplicação de ácido hialurônico e depilação a laser são os procedimentos mais buscados no País

E dá-lhe agulhadas…Botox, preenchimento com ácido hialurônico, depilação a laser, aplicação de bioestimuladores de colágeno e tratamento para redução de gordura localizada por meio do congelamento das células de tecido adiposo (CoolSculpting) são os procedimentos estéticos mais buscados em consultórios de dermatologistas no Brasil,segundo pesquisa da International Society of Aesthetic Plastic Surgeon (ISAPS).

Paciente recebe injeções de botox Foto: COSTAS BALTAS

Segundo dados do mesmo levantamento, o Brasil só perde para a Coreia do Sul e os Estados Unidos em número de procedimentos e, de acordo com a pesquisa Além dos Filtros, da Allergan Aesthetics, para 89% das 650 pessoas ouvidas (24% homens e 76% mulheres), entre 18 e 50 anos, de oito capitais brasileiras, cuidar da aparência é o terceiro hábito mais importante para o bem-estar, atrás apenas de alimentação saudável e prática de atividades físicas.

Na lista dos procedimentos estéticos que os entrevistados têm vontade de fazer, estão: clareamento dental, depilação a laser, botox, harmonização facial e bioestimulador de colágeno.