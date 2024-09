Café Girondino reabre em novembro com gestão do grupo Fábrica de Bares

O grupo Fábrica de Bares assumiu a gestão do tradicional Café Girondino, situado no chamado Triângulo Histórico da cidade e conectado com pontos importantes, como o Mosteiro São Bento, a Bolsa de Valores e o Largo São Bento.

A reabertura do Café Girondino está prevista para novembro de 2024, com promessa de pleno funcionamento em 2025, ano em que o Café irá comemorar 150 anos.

A Fábrica de Bares é responsável por estabelecimentos como o Bar Brahma, o bar Riviera e outros.

Imagem em 3D da nova fachada do café Girondino Foto: Imagem 3D

O tradicional café do centro paulistano fechou as portas no dia 3 de junho. O encerramento das atividades foi motivado por problemas financeiros, uma vez que a casa viu o faturamento despencar após a pandemia. Nos bastidores, logo após o fechamento, a aproximação entre os antigos donos do Café Girondino e a Fábrica de Bares foi costurada pela própria Prefeitura.

“O objetivo é restabelecer o Café Girondino como um ponto de encontro vital no Centro de São Paulo”, conta Caire Aoas, sócio da Fábrica de Bares.

O empresário diz que as mudanças previstas serão pontuais, buscando trazer o Café Girondino para o presente, sem perder de vista sua essência.

Entre as melhorias previstas, além da revisão de cardápio e de modernização do espaço e utensílios, ganha destaque o projeto de requalificação da praça em frente ao estabelecimento, onde hoje há um canteiro de obras do Metrô. Com revitalização, ela será batizada de Praça da Música e irá receber shows. O projeto tem o intuito de expandir o atendimento do Girondino para a calçada, ao ar livre.

A Fábrica de Bares também está estreitando relação com o Museu do Café de Santos para que exista um espaço dedicado a exposições temporárias sobre o passado cafeeiro de São Paulo e do Brasil.

De acordo com dados da Secretaria da Fazenda, foram mais de 21 mil empresas abertas em 2023 na região central. Outras 5,8 mil empresas transferiram suas sedes para a área da Subprefeitura Sé entre 2021 e 2023.*

História

A cafeteria funciona no encontro das ruas São Bento e Boa Vista desde 1998. O ‘novo’ Café Girondino faz uma homenagem ao antigo Café Girondino, fundado em 1875, na Rua 15 de Novembro com a Sé. O local já serviu no passado como ponto de encontro de barões do café e de jornalistas.

O Girondino ‘novo’ era vizinho de frente do Mosteiro de São Bento, outro ponto turístico da capital paulista, e se situava dentro dos perímetros do chamado Triângulo SP - ou Triângulo Histórico - que engloba o Largo São Bento, Pateo do Collegio e Largo São Francisco. Em 2025, a marca completaria 150 anos de história.