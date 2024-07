Carlinhos Brown participa de bate-papo com a cantora cubana Marina Valdés em Madri

O músico participará de um diálogo com a cantora Marina Valdés, bisneta do compositor e pianista Bebo Valdés, lenda da música cubana, que faleceu em 2013 aos 94 anos.

O encontro celebra ainda os 20 anos do documentário El Milagro del Candeal, do diretor espanhol Fernando Trueba, que aborda as iniciativas musicais de Brown na comunidade do Candeal, em Salvador.

Na segunda (22), como parte de sua agenda oficial, o artista também fará uma visita à Associação Cultural La Kalle, que apoia o desenvolvimento integral de pessoas em situação de risco e/ou exclusão social e da qual é padrinho; além de visitar a Escola de Percussão RaKaTui, que trabalha com a musicalização de jovens da região