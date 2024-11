Carlinhos Brown será atração especial no Camarote Bar Brahma de 2025

O também Embaixador Ibero-Americano da Cultura e do Turismo Brasileiro é atração do dia 8 de março, durante o Desfile das Campeãs, com hits como “A Namorada”, “Água Mineral”, “Ararinha” e “Tantinho”, além de composições que fazem parte de repertório de artistas consagrados da música popular brasileira.

“É uma felicidade imensa fazer parte do Camarote Bar Brahma pela primeira vez. Carnaval é um momento único, de muita alegria, celebração e axé, e em São Paulo não poderia ser diferente! Em cada canto do País, o Carnaval tem as suas singularidades e me sinto honrado pela oportunidade de levar um pouco da Bahia para várias regiões”, disse Brown.