Carlos Lyra será homenageado em shows no Sesc Pompeia com participação de Gilberto Gil

O compositor, cantor e violonista carioca Carlos Lyra comemora 90 anos de vida e ganha uma homenagem de artistas em “Afeto”, disco que será lançado pelo Selo Sesc no dia 1.º de dezembro. Os shows de lançamento serão no Sesc Pompeia nos dias 2 e 3 de dezembro com as participações de Gilberto Gil, Joyce Moreno, Mônica Salmaso e Wanda Sá.

Lyra será homenageado no Sesc Pompeia Foto: UANDERSON FERNANDES / ESTADÃO

O trabalho, idealizado e produzido por Regina Oreiro, conta com 14 faixas em números solo e duetos. Participam do álbum nomes como Caetano Veloso, Djavan, Edu Lobo, Fernanda Abreu, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Lulu Santos, Marcos Valle, Martnália, Mônica Salmaso, Ney Matogrosso, Paula Morelenbaum e Roberto Menescal.

Os arranjos são de Antonio Adolfo, Gilson Peranzzetta, Jaques Morelenbaum, João Donato e Marcos Valle.