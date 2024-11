Chef Alessandra Montagne assume a cozinha de restaurante em Lisboa

Dois anos após a inauguração do restaurante Cícero em Campo de Ourique, um dos bairros mais icônicos de Lisboa, os sócios e fundadores Paulo Dalla Nora Macedo e Ana Carolina Silva convidaram a chef brasileira Alessandra Montagne para levar o projeto a um novo patamar. A partir agora, a chef do Nosso e do Tempero - suas festejadas casas em Paris - será a nova head chef do Cícero, tendo Ana Carolina como chef executiva no dia a dia da operação.

A chef brasileira Alessandra Montagne e a equipe do restaurante Foto: Fábio Pelinson

Criado em homenagem ao pintor modernista Cícero Dias, também brasileiro, o restaurante nasceu com a proposta de proporcionar ao público uma experiência imersiva na obra do artista em diálogo com a gastronomia. A chegada de Alessandra, nascida no Brasil e há 22 anos radicada na França, tem como propósito reforçar a narrativa, trazendo para o menu sugestões que conectam a Brasil, França e Portugal e que poderão ser pedidas individualmente ou na forma de menu degustação.