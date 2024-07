Muitos fãs brasileiros talvez não saibam, mas Hugo Hoyama, mesa-tenista que disputou seis olimpíadas e chegou a ser recordista de medalhas pelo Brasil em jogos Pan-Americanos, já foi citado na série The Office. Relembre mais detalhes sobre o momento abaixo.

Hugo Hoyama em foto de 2020. Mesa-tenista brasileiro teve nome citado em episódio da versão americana da série 'The Office' Foto: Werther Santana/Estadão

O episódio em que Hugo Hoyama aparece em ‘The Office’

PUBLICIDADE A cena pode ser vista no 8º episódio da 4ª temporada, The Deposition, por volta de 11 minutos. Foi exibido em novembro de 2007, ou seja, gravado algum tempo antes. Em julho daquele ano, Hugo Hoyama havia quebrado o recorde de maior medalhista de ouro nos jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com nove (ao todo, na carreira, teve 10 ouros, uma prata e quatro bronzes). Ele ocupava a 125ª posição no ranking mundial à época do feito.

Na trama, Jim (John Krasinki) está jogando tênis de mesa na sala de reuniões quando é surpreendido por Dwight. “Um de nossos maiores clientes é craque no pingue-pongue. Tenho que jogar com ele amanhã ou perdemos o cliente”, explica ao colega, convencendo-o a jogar uma partida. Jim, porém, se surpreende com as habilidades demonstradas.

Rainn Wilson como o personagem Dwight em cena de 'The Office' na qual Hugo Hoyama é citado Foto: Reprodução de 'The Office' (2007)/NBC

Na cena seguinte, como parte das entrevistas para a equipe do ‘documentário’ fictício da série, o personagem explica sua paixão pelo esporte e cita nominalmente esportistas de diversas nacionalidades. Respectivamente, Croácia, Suécia, China, Alemanha, Egito, Brasil e Polônia. Confira a fala de Dwight abaixo:

“Todos os meus heróis são jogadores de tênis de mesa. Zoran Primorac, Jan-Ove Waldner, Wang Tao, Jörg Roßkopf e, é claro, Ashraf Helmy. Eu inclusive tenho um pôster em tamanho real do Hugo Hoyama na minha parede. E a primeira vez que deixei a Pensilvânia foi para ir à cerimônia de entrada de Andrzej Grubba no Hall da Fama.”

Na dublagem em português brasileiro, disponível na Netflix atualmente, porém, a citação pode passar despercebida, já que a voz de Fábio Moura lê um nome parecido a “Hugh Hoyem” em vez de “Hugo Hoyama”.

Rainn Wilson, o Dwight, de 'The Office', e o mesa-tenista brasileiro Hugo Hoyama Foto: Reprodução de 'The Office' (2007)/NBC|Werther Santana/Estadão

Hugo Hoyama: ‘Não acreditei’

O próprio Hugo Hoyama já falou sobre o ‘rolê aleatório’ da aparição de seu nome em The Office, apesar de não ser um fã da série. Em entrevista ao podcast PodPorco, em julho de 2023, destacou: “Até hoje o pessoal manda ‘Você viu que o cara falou de você lá no The Office?’. Faz tempo, já”.

“Nem conhecia [a série]. Chegou em mim: ‘Hugo, ficou sabendo que o Dwight falou seu nome no seriado The Office?’”, continuou.

“Ele falou vários atletas, nomes de top mundial, de tênis de mesa da época, muito maiores que eu. Inclusive, tenho um pôster em tamanho real do Hugo Hoyama’. Falei ‘P***! Nossa, cara, não! Não acreditei, mesmo”, prosseguiu.

Por fim, o atleta ressaltou que não faz ideia do porquê de seu nome ter sido um dos escolhidos naquele episódio: “Queria saber como é que o meu nome chegou ali para ele”.