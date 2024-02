Clara Carvalho celebra conquista do prêmio APCA e prepara espetáculo para refletir sobre o feminismo

A artista de 65 anos já recebeu reconhecimentos semelhantes, mas conta que esse foi especial: “Eu fiquei muito feliz com esse prêmio porque ele junta as múltiplas coisas que eu faço. Exploro vários saberes do teatro”.

O seu próximo projeto é dirigir a peça “Hedda Gabler”, do dramaturgo norueguês Hendrik Ibsen, que deve estrear no final de junho no auditório do MASP. “Ibsen é um precursor do feminismo, das grandes heroínas e anti-heroínas. Ele criou personagens femininos fortíssimos”, diz.

A APCA divulgou os melhores nomes das artes em 2023 no último dia 30. Clara recebeu o Grande Prêmio da Crítica por sua atuação como atriz, tradutora e diretora. No ano que passou, ela se destacou dirigindo “O Dilema do Médico”, uma produção independente do Círculo de Atores, Clara dirigiu também “Os Escombro”, do autor inglês contemporâneo Dennis Kelly, que teve 12 sessões no SESC Pompeia.

Traduziu ainda a comédia francesa “O Nome do Bebê” em cartaz no Teatro FAAP e a peça inglesa “Consentimento”, montada pela Camila Turim e o Hugo Possolo. Pelo Tapa, ela atuou em “Um Picasso” em julho e agosto.