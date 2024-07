Como seria o uniforme do Brasil na abertura da Olimpíada se ele fosse criado por outros estilistas

Os uniformes que os atletas brasileiros usarão no desfile são compostos por uma camisa listrada nas cores verde e branco ou amarelo e branco e, por cima, uma jaqueta jeans que carrega nas costas um bordado com desenhos que remetem à fauna e flora do Brasil. Animais como onças, araras e tucanos são representados nas artes.

Os trajes foram confeccionados pela Riachuelo. Os desenhos foram bordados por um grupo de mulheres costureiras do Rio Grande do Norte, em uma ação feita em parceria com o COB.

O uniforme sofreu críticas do público e de artistas como Anitta - que no Instagram escreveu que “O look representa exatamente como o atleta é tratado no País. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado”.

A coluna Direto da Fonte convidou alguns estilistas para repensarem esse uniforme. Sem criticar diretamente os trajes criados para os Jogos Olímpicos, estilistas como Amir Slama, Alexandre Herchcovitch e Rodrigo Ribeiro falaram sobre como seriam suas versões para esses uniformes.